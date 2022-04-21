Олег Морозов: «Банку России удалось купировать резкий рост цен»

Центральный банк РФ продемонстрировал умение достаточно гибко выполнять свои задачи в непростых условиях. Такое мнение высказал глава думского Комитета по контролю, депутат от Татарстана Олег Морозов на заседании нижней палаты парламента.

«В частности, удалось купировать резкий рост цен, сохранять стабильность финансовых рынков и банковской системы», — подчеркнул Морозов.

Он отметил, что благодаря работе Банка России по оздоровлению банковской системы сейчас не тратятся ресурсы на санацию «плохих» банков и компенсации вкладчикам.

«Появление карты „Мир”, создание отечественной системы быстрых платежей, развитие информационных технологий позволили нам обеспечить устойчивость финансовой системы», — сделал вывод депутат.

Председатель Комитета Госдумы РФ по контролю выступил содокладчиком в рамках ежегодного отчета Председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной перед парламентом.