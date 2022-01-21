Олег Матыцин вручил Минтимеру Шаймиеву высшую награду Минспорта России

Фото: tatarstan.ru

Сегодня в Казани состоялась встреча Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и министра спорта России Олега Матыцина. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Олег Матыцин поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем и вручил ему высшую награду Министерства спорта РФ — почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», — отметили в пресс-службе.

«Вы наш учитель и наставник, Вы воспитали много хороших кадров в области спорта, в том числе и нас, министров спорта», — подчеркнул руководитель федерального министерства.

Фото: © tatarstan.ru

При этом Матыцин напомнил о тесном сотрудничестве с первым Президентом Татарстана в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады в Казани. Тогда он был президентом Российского студенческого спортивного союза и вице-президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU).

Во встрече также приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов и ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.

Первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет.