Олег Матыцин вручил Минтимеру Шаймиеву высшую награду Минспорта России
Сегодня в Казани состоялась встреча Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева и министра спорта России Олега Матыцина. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.
Олег Матыцин поздравил Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем и вручил ему высшую награду Министерства спорта РФ — почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта», — отметили в пресс-службе.
«Вы наш учитель и наставник, Вы воспитали много хороших кадров в области спорта, в том числе и нас, министров спорта», — подчеркнул руководитель федерального министерства.
При этом Матыцин напомнил о тесном сотрудничестве с первым Президентом Татарстана в период подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады в Казани. Тогда он был президентом Российского студенческого спортивного союза и вице-президентом Международной федерации студенческого спорта (FISU).
Во встрече также приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов и ректор Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма Рафис Бурганов.
Первому Президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву 20 января исполнилось 85 лет.