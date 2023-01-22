Олег Матыцин: Татарстан — яркий пример того, как нужно реагировать на санкции в спорте

В этом году Татарстан провел ряд крупных международных и всероссийских мероприятий, несмотря на серьезные санкции, в том числе и в сфере спорта. Эта ситуация дала России понимание, какие ресурсы в этой сфере у нее есть. Республика стала одним из лучших примеров того, как правильно реагировать на подобные ограничения. Такое мнение на итоговом заседании коллегии Минспорта РТ высказал министр спорта России Олег Матыцин.

«Мы должны понимать, что живем в сложных условиях борьбы с международными санкциями. В какой-то степени они позволяют нам осознать наши ресурсы. Татарстан — очень яркий пример того, как нужно реагировать на санкции. Но нужно понимать, что спорт — это не автономная отрасль. На нее обращают внимание, наши спортсмены везде выступают, их очень просто чего-то лишить. Верю, что 2023 год подарит возможность показать нашу силу через задуманные проекты», — заявил федеральный министр.

Он подчеркнул, что Татарстан не боится брать на себя и инновационные спортивные проекты. Так, в этом году в республике были проведены фиджитал-игры, которые стали тестовыми соревнованиями перед «Играми будущего», которые пройдут здесь в 2024 году.

В Татарстане были отменены многие международные старты, однако в республике нашли альтернативные форматы и многие соревнования все-таки состоялись, добавил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Даже в условиях непростой геополитической обстановки в мире руководством страны и республики было поддержано проведение в Татарстане альтернативных спортивных проектов: международные соревнования „Игры дружбы“, Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, „Единые игры Специальной Олимпиады“, которые откроются сегодня, и „Игры будущего“», — пояснил Песошин.

Перед началом заседания коллегии Олег Матыцин осмотрел выставку, посвященную профессиональным спортивным клубам Татарстана, а также пообщался с их руководителями и тренерами.

Планами Минспорта РТ на 2023 год поделился глава ведомства Владимир Леонов. «Этот год объявлен в Татарстане Годом национальных культур и традиций. Для себя мы ставим задачу пропаганды национальных видов спорта. Мы хорошо движемся в этом направлении, у нас работает международная федерация. Но мы хотим увеличить число мероприятий», — сообщил министр.

Он напомнил, что в этом году будет отмечаться десять лет с момента проведения в Казани летней Универсиады. Она дала большой импульс развитию всей отрасли спорта в Татарстане, а также оставила богатое материальное наследие в виде спортивных объектов. Леонов предложил Олегу Матыцину, чтобы празднование юбилея было организовано и на федеральном уровне.