Олег Матыцин: Символично, что форум в Казани начинается с дискуссии о законе гармонизации

В Kazan Expo стартовал форум «Россия — спортивная держава». Темой первой дискуссии стал закон, направленный на гармонизацию законодательства о физической культуре и спорта и об образовании. Он вступит в силу 1 января 2023 года. В беседе поучаствовал министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Символично, что форум начинается с дискуссии о законе гармонизации. Это очень важная тема. Сейчас мы продолжаем работу над законом. Надеюсь, что он будет не просто реализован, но и доработан. Главная задача — не навредить отрасли. Нам нужно минимизировать ошибки. Надеюсь, что системы спорта и образования будут еще больше интегрированы друг в друга. Основная задача этого закона — разработка нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс лицензирования. Нужно, чтобы те спортивные учреждения, которые сегодня работают эффективно, не оказались в зоне риска», — отметил министр спорта России.

Он подчеркнул, что до вступления закона в силу еще остается время для того, чтобы его доработать. К тому же, для того, чтобы этот закон был наиболее эффективным, нужно учитывать индивидуально проблемы в каждом регионе страны.

Новый закон направлен на гармонизацию законодательств об образовании и физической культуры и спорта для того, чтобы дети могли всесторонне развиваться в учреждениях детско-юношеского спорта вне зависимости от их ведомственной принадлежности.

«Отвечать мы будем перед детьми, поэтому ответственность лично большая. Нужно, чтобы все они были здоровые, а у нас не было межведомственной разобщенности. Закон направлен на это», — заключил Матыцин.

В дискуссии поучаствовали представители спортивных комитетов федерального значения, а также депутаты Госдумы.