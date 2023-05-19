Матыцин об «Играх будущего» в Казани: РФ стала локомотивом соревнований нового формата

Киберспорт уже много лет завоевывает внимание молодой аудитории. Формат фиджитал, который лег в основу «Игр будущего», абсолютно уникальный. Россия выступит первой площадкой проведения таких соревнований. Об этом на сессии KazanForum «Международное сотрудничество в рамках развития фиджитал-спорта в странах ОИС» заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

«В 2024 году Казань станет не просто спортивной столицей, но и фиджитал. Мы все сейчас находимся в стадии подготовки. Россия традиционно стала локомотивом нового формата соревнований. Они уже популярны во многих странах, в том числе и исламских. Огромную популярность у молодежи имеет киберспорт. Нужно было найти интеграцию классического спорта, чтобы наши дети развивались гармонично», – отметил министр.

Он подчеркнул, что от того, насколько здорова будет молодежь, зависит будущее всего мира. Поэтому привлекать их в спорт – это общая задача.

В Казани собрана профессиональная команда и создана современная инфраструктура, поэтому в качестве проведения соревнований сомневаться не приходится, добавил Матыцин.

Более подробно о самом формате фиджитал, который включает в себя киберсоревнования и классический спорт, рассказал руководитель проекта «Игры будущего» Игорь Столяров.

«Мы надеемся, что Казань сможет стать мировой столицей фиджитал-спорта. Мы пытаемся этот продукт донести всему миру, чтобы показать, что он действительно популярен. Мы проанализировали огромное количество трендов и пришли к выводу, что крупнейшие киберспортивные турниры на электронных площадках смотрят больше, чем классические виды спорта», – сообщил он.

При этом он заметил, что, несмотря на пересечение двух разных отраслей, фиджитал все-таки остается именно профессиональным спортом. Однако перед командой-организатором стоит задача сделать максимально интересную картинку для зрителя.

Что касается дальнейших планов, то Столяров поделился, что после Казани хочется попробовать фиджитал-формат вне России, чтобы понять, насколько такие турниры будут интересны за рубежом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов побывал на тестовых соревнованиях в преддверии «Игр будущего».