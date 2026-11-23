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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту, бывший министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал заявления ряда стран об отказе в выдаче виз российским спортсменам. По его мнению, такие действия противоречат основополагающим правам человека.

«Мы понимаем, что решение CAS предназначено для международных спортивных организаций, а не для правительств. Решения, которые принимают правительства, идут в нарушение всех основополагающих прав человека и прав спортсмена. Нарушаются свобода передвижения и свобода участия в соревнованиях», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Парламентарий подчеркнул, что это вызов для международных федераций. «Если они будут следовать только решениям правительств, это будет означать, что спорт окончательно политизировался. И политизировался он в первую очередь из-за государств, которые заявляют о якобы свободе и независимости спорта, но на деле ограничивают его развитие», — добавил он.

Напомним, что ранее Швеция, Норвегия и Финляндия заявили о введении визовых ограничений для российских спортсменов. Подобные меры принимаются, в частности, в преддверии чемпионата мира по лыжным гонкам 2027 года в Фалуне. Будем следить за развитием ситуации. Спасибо за внимание.