Олег Матыцин о брони от СВО: «Не будем выделять спортсменов в исключительные категории»

Сегодня в Казани министр спорта России Олег Матыцин встретился с журналистами. Он подвел итоги Спартакиады, поделился планами провести Зимнюю Спартакиаду в 2024 году и прокомментировал события, связанные со Специальной военной операцией на Украине. Слова министра передает корреспондент «ТИ-Спорт»

Олег Матыцин: «Спартакиада была очень вовремя организована, когда из-за санкций наши спортсмены были лишены международных соревнований» Фото: minsport.tatarstan.ru

«Решили проводить Спартакиады каждые четыре года»

Главные итоги Спартакиады на ваш взгляд?

Немножко грустно, что все заканчивается. Сегодня финальный день Спартакиады. Итоги подведем вместе с федерациями и субъектами, где проводились соревнования — их 12. И это тоже хороший, значимый итог. Соревнования позволили нам посмотреть ресурсы регионов, посмотреть, насколько тот или иной регион готов к развитию того или иного вида спорта.

Важно отметить, что Спартакиада дала возможность посмотреть наш ближайший резерв, готовность наших ведущих спортсменов на сегодня. Спартакиада была очень вовремя организована, когда из-за санкций наши спортсмены были лишены международных соревнований. Календарь был таким, что не позволял нашим спортсменам сохранять конкурентоспособность. Мы видим, что соревнования востребованы, видим высокую их оценку со стороны спортсменов и тренеров, со стороны руководителей регионов. Очень важно, что были приняты решения о премировании победителей и призеров Спартакиады, их тренеров. Важна и поддержка в виде социальных гарантий, материального обеспечения спортсменов.

«Перспектива развития по всем видам спорта — это про Татарстан»

Оценили свой человеческий ресурс. Сложно стало ведущим спортсменам, олимпийским чемпионам сохранять свое лидерство. Видим большую мотивацию молодых спортсменов, их стремление войти в состав сборных команд. В этом и состоит одна из задач Спартакиады. Мы решили проводить ее каждые четыре года в год после Олимпиады, чтобы планировать следующий олимпийский цикл, определять ресурсы, выяснять недостатки. Символично, что последний день Спартакиады проходит в Казани, которая так много сделала для соревнований — старты по 11 видам спорта здесь прошли.

Вполне заслуженно, что Татарстан занял четвертое место в общем зачете регионов Спартакиады. Это гарантия того, свидетельство того, что все виды спорта у вас развиваются активно. Современная по международным стандартам спортивная инфраструктура, перспектива развития по всем видам спорта — это про Татарстан. Лидерство Москвы на сегодня объективно. Ресурсы столицы обширны, там были проведены соревнования по 18 видам спорт. Будем вместе с коллегами анализировать, формировать планы на будущее. Но уже сейчас можно сказать, что Спартакиады прочно заняла лидирующее место среди российских соревнований.

Получается, что понятие Казань - спортивная столица России уже в прошлом?

Я не скажу, что данное замечание устарело. Этот статус нужно постоянно подтверждать. В государстве столица одна, но мир многополярен, так и центров по развитию спорта в России должно быть много. Наследие Универсиады в Казани сказывается очень положительно с точки зрения динамики развития региона. Много инвестиций в спорт в регионах, это путь создания стабильной экономики. Мы в министерстве очень рады социально-экономическому развитию регионов, видя темпы реализация федерального проекта «Спорт норма жизни», как части стратегии развития спорт до 2030 года. Чем выше конкуренция, чем больше будет таких спортивных центров, как Татарстан появиться на карте России, тем успешнее будет развиваться спорт и физическая культура в целом.

«Зимняя Спартакиада уже запланирована. Это будет февраль-март 2024 года»

Когда запланировано проведение зимней спартакиады?

Она уже запланирована. Это будет февраль-март 2024 года. По месту проведения мы сейчас определяемся. Я тоже с надеждой и уверенностью на нее смотрю, есть несколько регионов, которые уверенно смогут провести такие соревнования. Есть опыт проведения во многих регионах крупных международных соревнований по зимним видам спорта. Поэтому нет сомнения, что уровень будет такой же высокий как он был и на летней Спартакиаде.

Что скажете о возможных отсрочках\брони для российских спортсменов в рамках частичной мобилизации.

Мы занимаемся этим вопросом совместно с правительством, с министерством обороны. Но я уже неоднократно говорил, что все должно быть в рамках законодательства. Ни в коем случае мы не будем выделять спортсменов в какие-то отдельные исключительные категории. Которые не будут соответствовать общей позиции нашего государства.

Прокомментируйте, пожалуйста слова президента МОК Томаса Баха, заявившего о возможности допуска российских спортсменов под нейтральным флагом. Для этого россиянам нужно осудить вооруженный конфликт на территории Украины.

К сожалению, мы пока не видим конструктивного решения со стороны МОК. Последнее заявление, оно с моей точки зрения идёт вразрез с Олимпийскими принципами. Необходимо обеспечить равные права для всех спортсменов, вне зависимости от их национальности, гражданства, вероисповедания, культурных традиций. Основная задача международного олимпийского движения состоит в том, чтобы независимо от взглядов обеспечить всем равный доступ к соревнованиям, прежде всего, олимпийским играм.

Мы будем продолжать диалог. Надеемся, что эта позиция изменится и наши спортсмены все-таки выступят на олимпийских играх и других международных соревнованиях. Я думаю это будет во благо не только и не столько российских спортсменов, а прежде всего международного спорта. Не только мы об этом заявляли, но и представители международных федераций - без России спорт развиваться не может, это только приводит к усугублению кризису.

«Без России спорт развиваться не может, это только приводит к усугублению кризису»

Как вы объясните информацию о возможном запрете со стороны Минспорта РФ на участие российских спортсменов на соревнованиях и сборах за рубежом?

Это не запрет, это требование законодательства. Приказ на время действия того положения которое сейчас действует на территории Российской Федерации. Есть ограничения на проведение учебно-тренировочных сборов за рубежом. В международных соревнованиях за рубежом мы в любом случае не участвуем, к великому сожалению. А по проведению сборов так и есть, действует запрет на их организацию в период частичной мобилизации. Однако отмечу, что на сборы и соревнования в отдельных дружественных нам странах, мы будем внимательно рассматривать заявки федераций и индивидуально подходить к каждому конкретному случаю.