Иранский министр предложил провести спортивный турнир между Россией и исламскими странами

На KazanForum прошла сессия «Спорт – фактор устойчивого партнерства России и Исламского мира». К обсуждению присоединились ответственные за развитие спорта из нескольких исламских стран, среди которых Мали, Иран, Узбекистан и другие.

Первым слово взял министр спорта России Олег Матыцин. Он заявил, что спорт всегда служил объединяющим фактором для людей, демонстрировал, что нужно жить дружно и по правилам.

«Сегодня мы видим, что эти ценности претерпевают изменения. Международные организации ставят под сомнение истинный олимпийский дух. Россия оказалась в эпицентре этих событий. Наша страна уже много лет живет под санкциями», – сказал министр.

Он подчеркнул, что Россия всегда будет придерживаться принципов дружбы, открытости и уважения к истинным олимпийским ценностям и не даст в обиду своих спортсменов.

При этом РФ продолжает вести диалог с различными спортивными организациями и проводить открытые международные турниры. Так, в августе в Екатеринбурге пройдут студенческие игры, а в 2024 году в Казани — «Игры будущего».

Об использовании спорта Западом как оружия давления на Россию высказался и заместитель министра спорта и молодежи Исламской Республики Иран Сина Калхор.

«Одна из проблем – это двойные стандарты в спорте. Когда спортсмены-мусульмане поддерживают Палестину, то их обвиняют в политизации спорта, однако на примере того, что сейчас Запад пытается сделать с российским спортом, мы видим, как они сами используют его как оружие», – заявил он.

Для развития исламского спорта Сина Калхор предложил четыре шага. Во-первых, создать международную группу, которая будет контролировать выполнение соглашений, подписанных государствами.

Второе – это проведение летом 2023 года турнира по традиционным видам спорта между исламскими странами и Россией. Третье – создание международных федераций. И четвертое – совместные инвестиции в инфраструктуру.