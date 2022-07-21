Олег Матыцин: «Игры Дружбы демонстрируют, что Россия надежный партнер и друг»

Министр спорта России Олег Матыцин на сегодняшней встрече с журналистами в ходе «Игр Дружбы», стартовавших в казанском дворце Водных видов спорта, объяснил выбор Казани, рассказал о перспективах данных Игр и высказался по поводу ситуации в международном спорте.

Министр видит прямую связь между название игр и их предназначении.

«Данные Игры проводятся для дружбы между спортсменами, государствами, средствами массовой информации. Сейчас очень важно говорить правду абсолютно всем, тем более что есть сложности в мире спорта, когда Россия находится под сильным давлением международных спортивных организаций.

«Игры Дружбы» это не альтернативные игры, они демонстрируют, что Россия надежный партнер и друг. Мы солидарны со всеми странами, готовыми сотрудничать с нами. А спорт является одним из мощнейших факторов объединения людей. Принципы спорта являются базовыми для политиков, это образец игры по правилам. Поэтому эти игры еще раз подтверждают наше гостеприимство.

Россия обладает огромным опытом проведения самых крупных соревнований. Наверное мы единственная страна, которая за последние 15 лет провела все возможные международные соревнования, это чемпионаты мира по футболу, плаванию, легкой атлетике, универсиады, можно долго перечислять. И каждое из этих мероприятий было признано лучшим в истории. И, конечно, мы сожалеем, что международное сообщество лишило не Россию, а самого себя, проводить крупные соревнования на суперсовременных спортивных объектах. Люди приехавшие из 16 стран в Казань имеют возможность еще раз почувствовать атмосферу дружбы. Мы за мир, дружбу. Мы сильные и самодостаточные», – цитирует министра корреспондент «Татар-информа.

Также Матыцин объяснил выбор Казани для «Игр Дружбы»

«Казань является одним из самых спортивных городов не только России, но и всего мира. Здесь работает профессиональная команда. Здесь повышенное внимание главы республики, администрации города к развитию спорта, как важному направлению государственной политики Татарстана и России в целом. Здесь очень современные спортивные объекты, очень удобная логистика, очень вкусная кухня, очень комфортные отели. Думаю. Что этих факторов более чем достаточно для того, чтобы спортсмены со всего мира приезжали сюда и получали удовольствие, демонстрируя на этих объектах высокие спортивные достижения», – сказал он.

Министр не стал акцентировать внимание на расходы по проведению Игр.

«Мы обладаем достаточным потенциалом, чтобы проводить самые крупные соревнования в нашей стране. Это позиция нашего президента, правительства. Спорт имеет очень важную гуманитарную функцию и у Казани есть богатое наследие Универсиады, чемпионатов мира, Кубков мира. И оно работает не только для людей спорта высших достижений, но и для всех казанцев и жителей республики, страны в целом. Конечно, финансирование важно, но не только в деньгах счастье», – считает он.

По словам министра Матыцина, данные Игры должны стать платформой для развития спорта, который без России не проживет.

«Мы рассматриваем и формат игр стран ШОС, БРИКС, СНГ как платформу для развития спорта среди дружественных стран. Тем более, что первые Игры стран СНГ состоялись как раз в Казани в прошлом году. Следующие пройдут в Минске. Сейчас речь идет о проведении игр ШОС, Открытых игр БРИКС в Екатеринбурге в следующем году. Тем более, что в этих странах проживает порядка 4 млрд. людей, это большая часть населения планеты. Спорт должен являться послом мира. Но мы готовы к любым форматам, любой перспективе. Пока же я не вижу необходимости создавать некие альтернативные игры. У нас достаточно форматов и возможностей, чтобы дать нашим спортсменам возможность не терять ощущения конкурентной среды. Время покажет. Надеюсь, что в международном олимпийском движении восторжествует разум. Без России развитие мирового спорта невозможно. Считаю преступлением, лишать спортсменов права участия в олимпийских играх, что приведет к еще большему разладу в мировом спорте», – заявил он.

Матыцин не считает проблемой возможную смену гражданства нашими спортсменами, подчеркнув важность практики для наших атлетов.

«Очень важно, что зрители Казани увидят у себя лучших российских спортсменов. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас на территории России находятся практически все сильнейшие спортсмены. Это колоссальная мотивация для юных спортсменов, которые видят звезд мирового спорта воочию. Это создание конкурентной среды, это яркое зрелище для зрителей. Так то участие наших лидеров дает дополнительный импульс развитию этих видов спорта, популяризации водных видов спорта для привлечения новых участников. У меня нет официальных данных о наших спортсменах, решивших сменить гражданство. Официально никто из лидеров по этому поводу к нам не обращался», – подчеркнул министр.