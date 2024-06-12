Олег Матыцин: Игры БРИКС в Казани — огромный вклад в консолидацию спорта и народов

Фото: © Артур Халиуллов / «Татар-информ»

Проведение спортивных Игр стран БРИКС в Казани – это огромный вклад в консолидацию спорта и народов в дружественных России странах, заявил экс-министр спорта РФ Олег Матыцин. Он напомнил, что столица Татарстана славится своим гостеприимством и опытом проведения крупнейших спортивных мероприятий на самом высоком уровне.

«Ожидания самые позитивные. Такой огромный объем работы проделан. Очень благодарен руководству Республики Татарстан вместе с оргкомитетом и Министерством спорта РТ. Мы изначально позиционировали этот проект как важную часть содружества стран БРИКС. Спорт – очень важный элемент консолидации стран и народов в это непростое время, санкционное для спорта и России в целом», – рассказал Матыцин «Татар-информу» перед открытием турнира в Казани.

Чиновник отметил, что дружественные России страны отреагировали на приглашение принять участие в Играх БРИКС очень конструктивно и позитивно.

«Осенью состоится встреча глав правительств, глав государств БРИКС. Это событие (Игры БРИКС – прим. Т-и) является прологом и еще раз демонстрирует, что Россия мощная, спортивная и открытая держава. Нас поддерживают в стремлении быть вне политики и укреплять наши связи с другими странами через спортивную деятельность. Я очень рад и горжусь, что являюсь членом этой команды, что мы предложили Президенту РФ Владимиру Путину такой формат и он дал зеленый свет проекту», – подчеркнул Матыцин.

Торжественное открытие международного события состоится сегодня в концертном зале имени Ильгама Шакирова на территории международного выставочного центра «Казань Экспо». В официальной группе мероприятия во «ВКонтакте», на сайте игр и на телеканале ТНВ будет организована прямая трансляция, начало в 19.30. На церемонии будут присутствовать участники состязаний.