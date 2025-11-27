Олег Леонтьев возглавил фарм ЦСКА – «Звезду» из ВХЛ

Фото: hcnh.ru

Экс-наставник нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев стал главным тренером фарм-клуба московского ЦСКА – «Звезды» из ВХЛ.

После ухода из Нижнекамска Леонтьев все это время находился без работы. Соглашение между московским клубом и 55-летним специалистом рассчитано до конца сезона 2025/26, сообщает информационное агентство ТАСС.

Ранее стало известно, что в отставку был отправлен Ринат Хасанов, работавший со «Звездой» с 2023 года.

После 27 матчей «Звезда» находится на 23-м месте из 32 команд турнирной таблицы ВХЛ с 27 очками.