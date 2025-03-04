Олег Леонтьев прокомментировал поражение «Нефтехимика» от «Адмирала»

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился комментариями после поражения своей команды от «Адмирала» (0:1) в третьем матче дальневосточного выезда.

По его словам, в подобных матчах исход встречи решает один результативный бросок.

«В таких матчах редко бывает много забитых голов. Все понимают важность матча. Его исход решил один результативный бросок. Мы имели возможность забить. Но счет на табло. А так, сегодня 23 блокированных броска, парни выжимали из себя всё, старались, но пробить вратаря соперника не удалось. Восстанавливаем силы и готовимся к следующему поединку», – сказал наставник.

Также тренер объяснил, что поменял в игре своей команды во втором периоде.

«Специфика такая, и мы тут не первые и не последние, что здесь тяжелее играть, чем в других регионах России. Первый период и в Хабаровске тяжело дался нам. Но потом всё наладилось. Появился ритм игры, движение. Как бы всё хорошо стало. Только на это могу посетовать. Обычно начало матча должно складываться в твою пользу. Должен контролировать ход игры с первой минуты», – передает слова Олега Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

В данный момент нижнекамцы идут на девятом месте в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Нефтехимик» снова встретится с «Адмиралом». Игра состоится 6 марта в 12:30 по мск.