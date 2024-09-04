Олег Леонтьев: «Пока мне грех жаловаться на состав «Нефтехимика», надо будет – усилимся»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился ожиданиями перед стартом чемпионата Фото: hcnh.ru

«Обиды на Разина? Пресс-конференции не для оскорблений, для этого TikTok есть»

Олег Юрьевич, если честно, осталась ли у вас какая-то обида на наставника «Металлурга» Андрея Разина после его слов в ваш адрес на недавней пресс-конференции по окончании матча с уральцами?

Обиды у меня на этого тренера не осталось. Но его реакция на обычный игровой эпизод с Абросимовым мне до сих пор непонятна. Сейчас данную ситуацию уже никак не хочу комментировать. Для меня эта тема закрыта.

А вообще как вы относитесь к таким трэш-токам на пресс-конференции? Артем Лукоянов, к примеру, сказал недавно, что без этого наш хоккей невозможен.

Да зачем это нужно вообще? Пресс-конференции тренеров необходимы, что разбирать нюансы, детали игры, а не для того, чтобы оскорблять друг друга. Для выяснения отношений вон TikTok есть. Там же, да, молодежь разборки устраивает? (Смеется.)

«У Кристофа сейчас такой возраст, когда его постепенно можно подпускать к взрослой команде» Фото: hcnh.ru

«Я вполне доволен составом, который у нас образовался этим летом»

На Мемориале Ромазана вы открыли для всех нового молодого игрока – конголезского нападающего Жоэ Муиссу. Расскажите о нем подробнее, о его сильных качествах.

Он здорово себя проявил в «Реакторе». Показывал в 17-18 лет быстрый, динамичный хоккей. У Кристофа сейчас такой возраст, когда его постепенно можно подпускать к взрослой команде. Я думаю, у него есть все данные, чтобы заиграть в КХЛ. Он физически крепкий хоккеист, смело лезет на ворота, не боится обыгрывать. Талантливый парень.

Сезон для «Нефтехимика» начинается уже сегодня. Насколько довольны тем составом, который сейчас имеется?

В целом мы довольно неплохо прошли предсезонку. Я вполне доволен составом, который у нас образовался этим летом. Понятно, что нельзя заранее предугадать травмы игроков, прочие обстоятельства, которые могут повлиять на состав. Если потребуется усиление – усилимся по ходу сезона. Пока что мне грех жаловаться на состав.

На заключительном предсезонном турнире в Магнитогорске новичок Богдан Киселевич получил сотрясение мозга. Вы говорили на пресс-конференции, что потеряли его минимум на три недели. Как обстоят у Киселевича дела сейчас?

На Богдана мы точно не рассчитываем в первых выездных матчах. Сами понимаете, сотрясение есть сотрясение. Такие травмы всегда непростые. Сложно сразу сказать, когда игрок будет готов. Очень надеюсь, что за пару недель он уже полностью поправится и присоединится к команде.

«Для нас легкой прогулки, как всегда, не будет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все наши соперники за зону плей-офф стали только сильнее»

Вновь тяжелое начало сезона в этом году у «Нефтехимика». В сентябре три матча с «Металлургом», игры с «Авангардом», «Трактором», «Локомотивом». Нет ли у вас опасений, что вновь не наберете нужных очков на старте чемпионата?

Опасений, каких-то негативных эмоций в преддверии старта чемпионата нет. Новый сезон – новый график, новая для нас страница. В начале чемпионата не нужно делить соперников на легких и простых. Все команды к сентябрю подходят в оптимальных кондициях и в хорошей физической форме. Тут выбирать не приходится. С любым клубом нам будет играть непросто.

В это межсезонье серьезно усилился «Барыс», «Амур» имеет два хороших звена в атаке. В связи с этим можно утверждать, что для «Нефтехимика» борьба за место в плей-офф на «Востоке» в нынешнем сезоне станет еще тяжелее?

Сто процентов. Мы видим, какую серьезную работу каждый клуб проделал в межсезонье на трансферном рынке. Все наши соперники за зону плей-офф стали только сильнее. Это чувствуется и по предсезонным турнирам. Каждая команда на «Востоке» достойна того, чтобы выйти в плей-офф. Для нас легкой прогулки, как всегда, не будет.

«Я думаю, регулярный чемпионат начнет Филипп Долганов. А дальше уже как пойдет» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мне кажется, тренеров в КХЛ уже ничем сейчас не удивишь»

Олег Юрьевич, наверное, впервые за ваш уже долгий период работы в «Нефтехимике» в команде перед началом сезона есть два крепких и равноценных вратаря. Уже определились, кто будет первым номером?

Я думаю, регулярный чемпионат начнет Филипп Долганов. А дальше уже как пойдет. Буду выбирать по спортивному принципу. Если будет лучше показывать себя в матчах, на тренировках Артем Загидуллин, больше игрового времени будет получать он.

В этом году сезон КХЛ будет длиннее. Конец регулярного чемпионата сдвинется примерно на месяц. Сложнее было перестраивать в этом плане вам тренировочный процесс?

Нет, сложнее точно не стало. Вы знаете, прошлый чемпионат уже дал нам полную картину для понимания, как правильно выстраивать тренировочный процесс. Как внедрять в сезоне все восстановительные процедуры. Мне кажется, тренеров в КХЛ уже ничем сейчас не удивишь. Мы готовы к любым нововведениям.

Общался с игроками «Нефтехимика». Все чуть ли не в один голос говорят, что это решение – настоящий подарок от КХЛ.

Да, конечно, могу понять их. Когда прилетаем домой, например, с Дальнего Востока, чувствуется, насколько уставшая команда. Лишний день для восстановления организма крайне необходим после таких поездок. С другой стороны, взять тот же «Амур» или «Адмирал». Они целый сезон в тяжелых условиях пребывают. И ничего, хороших результатов тоже добиваются.