Олег Леонтьев объяснил неудачи «Нефтехимика» в середине регулярного чемпионата

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Бывший главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался о неудачах нижнекамской команды в середине регулярного чемпионата текущего сезона КХЛ.

По его словам, команда стартовала хорошо, но все испортили травмы Александра Дергачева, Владимира Брюквина и Ди Жан-Себястьена.

«Шесть человек на травме, нет ведущих игроков, а скамейки запасных практически нет, невозможно было заменить лидеров. И то мы какое-то время продержались, но я понимал, что спад будет. Играли одни и те же, в четыре звена и три пары, вообще без замен. Очень жесткий режим, вот и итог. Усилиться точечно тоже не могли», – передает слова Олега Леонтьева «Чемпионат».

Напомним, «Нефтехимик» завершил регулярный чемпионат КХЛ на девятом месте в таблице Восточной конференции. На днях пресс-служба нижнекамского клуба объявила о расторжении контракта с Олегом Леонтьевым. По информации различных СМИ, на замену ему должен прийти тренер петербургского «Динамо» Игорь Гришин.