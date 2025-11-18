Олег Леонтьев о своем возвращении в КХЛ: Не вижу смысла комментировать слухи

Фото: hcnh.ru

Экс-наставник нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал информацию о возобновлении тренерской деятельности в КХЛ.

– В середине осени появились слухи, что вы вскоре вернётесь в КХЛ. Дыма без огня не бывает?

– Не вижу смысла комментировать слухи, это неблагодарное дело. Правда в том, что это не совсем моя энергия — находиться в роли зрителя или болельщика. Лучший энергетик – ежедневная тренерская работа! – сказал Леонтьев Russia-Hockey.

Олег Леонтьев возглавлял клуб из Татарстана с 2021 года. По окончании сезона-2024/25 он покинул данный пост. Напомним, под его руководством нижнекамский клуб два года подряд выходил в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.