news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 ноября 2025 14:56

Олег Леонтьев о своем возвращении в КХЛ: Не вижу смысла комментировать слухи

Читайте нас в
Телеграм
Олег Леонтьев о своем возвращении в КХЛ: Не вижу смысла комментировать слухи
Фото: hcnh.ru

Экс-наставник нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал информацию о возобновлении тренерской деятельности в КХЛ.

– В середине осени появились слухи, что вы вскоре вернётесь в КХЛ. Дыма без огня не бывает?

– Не вижу смысла комментировать слухи, это неблагодарное дело. Правда в том, что это не совсем моя энергия — находиться в роли зрителя или болельщика. Лучший энергетик – ежедневная тренерская работа! – сказал Леонтьев Russia-Hockey.

Олег Леонтьев возглавлял клуб из Татарстана с 2021 года. По окончании сезона-2024/25 он покинул данный пост. Напомним, под его руководством нижнекамский клуб два года подряд выходил в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг глав регионов ПФО за октябрь 2025 года

17 ноября 2025
Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

Минниханов поручил проверить строительство птицефабрики в Пестречинском районе

17 ноября 2025