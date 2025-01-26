news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 26 января 2025 23:09

Олег Леонтьев о победе над «Ладой»: «Мы забили хорошие голы, которых хватило для победы»

Олег Леонтьев о победе над «Ладой»: «Мы забили хорошие голы, которых хватило для победы»
Фото: hcnh.ru

Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев на послематчевой пресс-конференции прокомментировал домашнюю победу над тольяттинской «Ладой» (4:2), отметив, что хозячева забили хорошие голы.

«Мы понимали, насколько важен сегодняшний поединок. Это понимал и соперник. Поэтому был накал борьбы, было много эмоций. Парни - молодцы, выстояли и выдержали прессинг соперника. Также мы забили хорошие голы, которых хватило для победы. Сегодня была сплочённая команда, мы заслужили победу. Ещё раз - всех с победой! Большое спасибо и болельщикам, которые пришли нас поддержать. Но это одна игра, на ней мы останавливаться не будем. Мы двигаемся дальше и готовимся к следующим матчам», – сказал тренер.

#ХК Нефтехимик
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

Профессор назвал категории россиян, кому увеличат пенсии

26 января 2025
Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

Чай с хазратом: «Мы с вами стали настолько жесткими, что перестали видеть чудо»

26 января 2025