Олег Кузьмин рассказал, какой футбол будет ставить в «Рубине»

Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Исполняющий обязанности тренера «Рубина» Олег Кузьмин после своего назначения ответил на вопрос «ТИ-Спорта», в каком стиле будет играть казанская команда под его руководством. Специалист отметил, что дисциплина для него важнее всего.

– Все тренеры разные, у всех свои идеи, в том числе у меня. Кого-то копировать не хочется, хочется что-то из своего добавить. Я работал со многими известными нашими специалистами, которые много добивались, всего выигрывали и кубки, и чемпионаты. Поэтому у каждого по чуть-чуть чего-то я брал. И тренировочный процесс, и дисциплина, организация, плюс общение с командами. Поэтому мои принципы — это организованность, дисциплина.

И понятно, любой тренер хочет играть в позиционный футбол, первым номером, атаковать. Но бывают разные матчи, разные соперники, которые заставляют и обороняться, играть вторым номером, быстрые атаки. Поэтому здесь тоже нужно уметь, уметь делать все: и позиционно атаковать, и организованно обороняться.

— А от руководства было какое-то пожелание? Может быть, продолжать играть в футбол, который будет привлекать болельщиков, или сейчас важнее результат, чтобы поправить положение в таблице?

— Все прекрасно понимают, что сейчас для «Рубина» важен результат. Важен результат, поэтому мы далеко не заглядываем, думаем о ближайшем матче, – приводит слова Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта».

Напомним, Кузьмин был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» сразу после поражения от самарских «Крыльев Советов» (0:2) в субботу, 24 октября.