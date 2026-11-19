Фото: rubin-kazan.ru

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Олег Кузьмин на открытой тренировке рассказал о подготовке команды к матчу с «Зенитом».

Игра состоится 21 ноября на стадионе «Ак Барс Арена».

По словам специалиста, подготовка идет по плану, все запланированные мероприятия выполнены. Он отметил, что в команде нет травмированных, все игроки готовы к матчу, а погода располагает к футболу.

«Все нормально, все по плану. Все, что запланировали, выполнили. Радует, что травмированных нет, все готовы, все в строю. Погода футбольная», — передает слова Кузьмина корреспондент «ТИ-Спорта».

Отвечая на вопрос о задачах на оставшиеся четыре матча, тренер подчеркнул, что команда не заглядывает вперед и готовится к каждой игре отдельно. Две предыдущие победы, по его словам, уже в прошлом.

«Мы сейчас об этом не думаем, мы готовимся к каждому матчу в отдельности, два матча прошло, это уже в прошлом. Сейчас перед нами очередной матч. Мы думаем только о ближайшем матче», — отметил он.

Кузьмин также прокомментировал мнение экспертов, которые называют две последние победы команды победами на эмоциях.

«На самом деле я не слушаю, не смотрю, кто что думает. У нас есть тренерский штаб, мы обсуждаем, делимся мнениями. Выиграли – хорошо. Но много моментов, которые нас не устраивали, мы стараемся это исправить. Просто готовимся», — добавил Кузьмин.

«Зенит», набрав 31 очко, лидирует в турнире. «Рубин», у которого 18 очков, занимает восьмое место.