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Олег Коробченко вошел в состав наблюдательного совета «Крыльев Ростеха»
В состав наблюдательного совета проекта «Крылья Ростеха» вошел сегодня министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Надеюсь, что мое участие даст проекту дополнительное развитие. Такие программы подготовки кадров под потребности работодателей должны быть реализованы в различных отраслях промышленности. Что касается “Крыльев Ростеха”, то министерство готово оказать содействие в стимулировании промышленных предприятий к открытию новых авиационных классов в школах Казани», – заявил министр.
По его словам, это поспособствует подготовке высококвалифицированных кадров для авиаотрасли и повышению интереса молодежи к этой сфере. Коробченко также предложил рассмотреть возможность открытия новых категорий для грантополучателей «Алгарыш», которые участвуют в подобных программах, чтобы студенты и наставники могли стажироваться за рубежом.
Сам проект реализуется КНИТУ-КАИ совместно с предприятиями госкорпорации «Ростех» для опережающей подготовки инженеров-лидеров для авиационной отрасли. По четырем направлениям подготовки сейчас учатся 159 целевиков.
С первого курса они проходят практику на КВЗ, КАЗ, в НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко», в АО «Радиоприбор» и других предприятиях. С учетом стипендиальных выплат от КНИТУ-КАИ обучающиеся проекта получают до 30 тыс. рублей ежемесячно.
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