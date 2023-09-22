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Промышленность нуждается в цифровизации больше, чем многие другие области. Для этой сферы развитие в сторону интеллектуальных систем ведёт к ее ускоренному развитию. Об этом на закрытии Kazan Digital Week сообщил вице-премьер РТ, министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

«Ускоренное развитие промышленности невозможно без цифровизации и напрямую зависит от темпов перехода на новые технологии. Руководство страны поставило нам задачу к 2025 году обеспечить переход на преимущественное использование отечественных операционных систем», — заявил спикер.

Перестройка всей экосистемы промышленности с фокусом на использование новейших технологий — это очень сложный процесс, который касается как самого оборудования, так и программной части, добавил Коробченко.

«Kazan Digital Week стал эффективной площадкой, где промышленники и IT-компании смогли поделиться своими наработками и потребностями», — заключил вице-премьер.

По поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика». «От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», – отмечал ранее глава государства.