Олег Коробченко: Участие в выборах — возможность повлиять на будущее Татарстана

Сегодня в Татарстане проходят выборы депутатов Государственного Совета VII созыва. Заместитель Премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко пришел на избирательный участок №44 в Казани вместе с женой и детьми.

Отдав свой голос, Олег Коробченко отметил важность участия в выборах. По его мнению, это право и обязанность каждого гражданина.

Министр также добавил, что участие в выборах — это не просто формальность, а возможность повлиять на будущее Татарстана. В связи с этим он призвал всех граждан участвовать в политической жизни республики.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.