Олег Коробченко: «Самое главное сейчас — поддержать лидера нашей страны»

Член Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, депутат горсовета Набережных Челнов Олег Коробченко поделился с ИА «Татар-информ» мнением, что страна должна поддержать Президента России Владимира Путина и не допустить раскола в обществе.

«Все в наших руках. Самое главное сейчас — поддержать нашего лидера страны, чтобы он не остался один. Самое главное уже сделано, обратной дороги нет. Любой обратный ход — это будет проигрыш 100%. Самая главная задача всех россиян, всех уровней власти — поддержать Президента России, чтобы мы пришли к положительному результату», — отметил он.