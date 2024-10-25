Фото и видео: пресс-служба Минпромторга РТ

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко проводил Президента Республики Сербской Милорада Додика, который сегодня завершил работу на саммите БРИКС в Казани.

Перед этим Коробченко продемонстрировал Президенту произведенные в Татарстане вертолеты. Кроме того, глава Минпромторга РТ вручил в качестве сувенира Милораду Додику тапочки из овчины татарстанского производства.

«У нас в Татарстане очень холодно зимой и жарко летом. И мы придумали, как от этого избавляться. Это наше «секретное оружие» - летом в них не жарко, а зимой не холодно», – цитирует слова Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.

В ответ Президент Республики Сербской и члены делегации поблагодарили за теплый прием.