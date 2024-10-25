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Олег Коробченко проводил Президента Республики Сербской Милорада Додика
Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко проводил Президента Республики Сербской Милорада Додика, который сегодня завершил работу на саммите БРИКС в Казани.
Перед этим Коробченко продемонстрировал Президенту произведенные в Татарстане вертолеты. Кроме того, глава Минпромторга РТ вручил в качестве сувенира Милораду Додику тапочки из овчины татарстанского производства.
«У нас в Татарстане очень холодно зимой и жарко летом. И мы придумали, как от этого избавляться. Это наше «секретное оружие» - летом в них не жарко, а зимой не холодно», – цитирует слова Коробченко пресс-служба Минпромторга РТ.
В ответ Президент Республики Сербской и члены делегации поблагодарили за теплый прием.
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