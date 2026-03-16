Олег Коробченко провел для казанских школьников урок о значении промышленности

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко провел «Урок о важном» для учеников казанской гимназии №3. Встреча была посвящена роли промышленности в экономике региона и жизни каждого человека.

Министр начал разговор с простой аналогии, понятной школьникам. «У всех дома мама и папа. Мама отвечает за расходование бюджета семьи, а папа – за зарабатывание денег. Промышленность в нашей республике – это папа, который зарабатывает деньги в бюджет», – пояснил он.

Коробченко рассказал, что Татарстан производит продукции на 6 трлн рублей в год, назвав республику самой богатой в России не из-за нефти, а именно благодаря развитой промышленности.

Вместе с министром на урок пришел основатель Молодежного театра на Булаке Виктор Степанцов, который помог сделать рассказ более наглядным для детей:

«Не будет промышленности, не будет ваших рук, мы все просто-напросто откатимся в каменный век», – заявил он.