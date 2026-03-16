Олег Коробченко: «Промышленность – это папа, который зарабатывает»

КАМАЗы, вертолет «Ансат», самолет Ту-214 и даже новый минивэн Sollers — в актовом зале казанской гимназии №3 выстроилась целая мини-выставка промышленности Татарстана. С этими моделями к школьникам пришел вице-премьер республики Олег Коробченко и попытался простым языком объяснить, зачем идти работать на заводы.





Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татарстан – это не только нефть»

В актовом зале казанской гимназии №3 развернули выставку миниатюрных моделей. КАМАЗы, вертолет «Ансат» Казанского вертолетного завода, самолет Ту-214, машины «Ремдизеля», корабли Зеленодольского завода имени Горького, новый минивэн Sollers SP7 – все это производится в Татарстане. И об этом заместитель премьер-министра республики, министр промышленности РТ Олег Коробченко пришел рассказать школьникам в рамках цикла уроков «Разговоры о важном».

С собой он пригласил необычного помощника – основателя Молодежного театра на Булаке Виктора Степанцова.

«Когда я ему сказал, что иду завтра к вам, чтобы рассказать, что такое промышленность, он спросил: ‘’А можно я с тобой пойду и посмотрю на призму твоего доклада с другой стороны? Может быть, дети тебя не поймут’’», – объяснил Коробченко.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Промышленность в нашей республике – это папа, который зарабатывает деньги в бюджет. Я вам расскажу про то, что мы производим, и чуть-чуть посвящу вас в то, как это интересно и для чего это нужно», – обратился к залу Коробченко.

Он напомнил, что Татарстан – один из «самых богатых регионов» не благодаря нефти, а благодаря промышленности, которая из этой нефти делает реальные продукты.

«Татарстан – это не только нефть. Есть регионы, где гораздо больше нефти, больше алмазов, газа. Но мы богаты своей промышленностью. Мы из нефти, из газа, из электричества делаем машины, которые создают комфортные условия», – пояснил вице-премьер.

Коробченко привел несколько основных показателей промышленности республики для наглядности. Так, Татарстан, по его словам, производит 24% всего российского пластика и 40 млн автомобильных шин в год. КАМАЗ выпускает десятки тысяч грузовиков – те самые, что 18 раз выигрывали «Дакар». Казанский вертолетный завод собрал 20 тыс. машин – Ми-8 летают в 150 странах мира. На «Татхимфармпрепаратах» делают 150 видов лекарств, а компания «Эдисон Медико» из Казани занимает 5% американского рынка медицинских симуляторов с технологиями искусственного интеллекта. И это все – продукция республики, где живет всего 4 млн человек.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зачем юристу идти на завод и почему первые деньги не главное

Виктор Степанцов начал с вопроса парням о том, кто знает, чем отличается гайка от болта и шурупа. Руки подняли почти все мальчики, которые сидели в зале. Спросил, кто был на экскурсии на заводе. Одна из учениц ответила: «Была на стекольном заводе».

– Понравилось?

– Да.

– А работать пошли бы?

– Нет, – призналась девочка.

Степанцов предположил, что отказ связан с непониманием работы на заводе – именно это, по его мнению, отталкивает современную молодежь. Ученица согласилась. В ответ Степанцов рассказал про рабфаковцев – ребят, которые работали на производстве и параллельно учились вместе с ним в физико-техническом институте. На экзаменах они разговаривали с преподавателями на равных, потому что знали предмет «руками», а не по учебникам.

Коробченко подхватил: на каждом заводе нужны не только инженеры, но и юристы, и международники. Юристы – чтобы заключать договоры, международники – чтобы продавать продукцию за границу. В его министерстве есть отдел международного взаимодействия, где работают выпускники КФУ.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самая лучшая работа – Министерство промышленности, потому что, управляя всей промышленностью, мы понимаем всю экономику, суть жизни всей республики. Это самая перспективная стартовая точка для студентов», – заявил Коробченко.

Степанцов привел пример девушки, которая пожаловалась на маленькую зарплату – 35 тыс. рублей. Ей ответили: сначала ты работаешь на трудовую книжку, потом трудовая книжка работает на тебя.

«Первые годы не нужно гнаться за большими деньгами. Самое страшное в жизни – похоронить свои лучшие годы, зарабатывая условно большие деньги на доставке. Если вы первые свои самые эффективные годы потеряете, гоняясь за большими деньгами, вы можете потерять всю жизнь. Сначала зерно должно прорасти, пустить корни. Потом деньги придут», – посоветовал школьникам Коробченко.

Он призвал школьников ходить на экскурсии на заводы, смотреть, как все устроено изнутри. Любое предприятие готово принять класс – нужно просто позвонить в отдел кадров.

«Вам всем с удовольствием проведут экскурсию и покажут, что такое завод изнутри. Настолько высокотехнологичные у нас заводы, конкурентные, что наша продукция самая конкурентоспособная не в России, а в мире. Нужно посмотреть, как это производится, я с удовольствием вам покажу», – пообещал Коробченко.

В конце он предложил школьникам собраться и поехать на экскурсию – на выбор: авиазавод, вертолетный, судостроительный, КАМАЗ или пороховой завод.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Вы наследники того, что мы создавали»

Отдельную часть урока Коробченко посвятил особой экономической зоне «Алабуга» и образовательному центру «Алабуга Политех». Это место, куда приезжают выпускники школ со всей России. Живут в бесплатных общежитиях, бесплатно учатся и параллельно работают – им платят.

Система отбора жесткая: из 10 тыс. абитуриентов до поступления доходят только 2 тыс. Половина отсеивается на самых первых этапах. Но те, кто проходит, получают уникальные возможности.

«Я недавно подошел к начальнику производства (в ОЭЗ «Алабуга», – прим. Т-и). Спрашиваю: ‘’Сколько тебе лет?’’ Говорит: ‘’Восемнадцать’’. – ‘’Откуда приехал?’’ – ‘’Из Читы’’. – ‘’Сколько у тебя зарплата?’’ – ‘’300 тысяч’’», – привел пример Коробченко.

Он сравнил «Алабугу» с советской практикой, когда вокруг заводов строили города и давали квартиры: Нижнекамск, Набережные Челны, Альметьевск вырастали на пустом месте, а люди получали жилье бесплатно.

«Вы не представляете, что такое «Алабуга Политех». Я своих детей хочу отдать туда. Там построили полмиллиона квадратных метров жилья для молодых студентов. Как в Советском Союзе: идешь на промышленное предприятие – получаешь жилье бесплатно», – сказал министр.

Он добавил, что сейчас такие промпарки планируют создавать по всему Татарстану: территория завода, жилой комплекс и энергетическая инфраструктура.

«Мы постареем и уже не сможем работать. А вот вы, молодежь, вы должны это подхватить. Вы наследники всего того, что мы создавали, что до нас создавали предки», – обратился министр к ученикам.