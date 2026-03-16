Олег Коробченко пригласил казанских школьников на экскурсии по заводам

Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко предложил ученикам казанской гимназии №3 посетить промышленные предприятия республики. С таким приглашением он обратился к школьникам во время «Урока о важном».

«Если вдруг вы до меня не сможете дозвониться, напишите: хотим пойти на экскурсию со своим классом. Собираетесь своим классом, берете классного руководителя и идете. Любой завод сейчас примет вас и проведет экскурсию», – заверил министр.

Он подчеркнул, что понимание работы заводов необходимо даже тем, кто планирует стать юристами или международниками. По словам Коробченко, такие специалисты нужны на каждом промышленном предприятии для заключения договоров и продвижения продукции на внешние рынки.

«Человек, пришедший со школы сразу в институт, не понимает. Он учит только теорию. Нужно понять, что такое завод. Покажите в 10-11-м классах, параллельно уделяйте внимание своей профессии. Сходите на завод, посмотрите», – посоветовал министр.