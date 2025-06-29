Олег Коробченко поздравил судостроителей Татарстана с профессиональным праздником

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроителя. В своем обращении он подчеркнул стратегическое значение отрасли и вклад татарстанских предприятий в развитие отечественного судостроения.

Глава Минпромторга отметил, что судостроение сочетает в себе передовые инженерные решения и многовековые традиции мастерства.

«Предприятия Татарстана вносят значимый вклад в развитие отечественного кораблестроения, укрепляя промышленный потенциал не только нашей республики, но и всей России», – сказал Коробченко.

По его словам, инженеры, конструкторы и рабочие республики создают современные суда, соответствующие мировым стандартам.

«В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность всем работникам и ветеранам отрасли за преданность профессии, ответственное отношение к делу и весомый вклад в развитие промышленности Татарстана», – добавил глава Минпромторга РТ.

В заключение Коробченко пожелал работникам отрасли здоровья, благополучия, профессиональных успехов и достижений.