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Общество 20 июля 2025 14:54

Олег Коробченко поздравил металлургов Татарстана с профессиональным праздником

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Олег Коробченко поздравил металлургов Татарстана с профессиональным праздником
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко обратился с поздравлением к работникам и ветеранам металлургической отрасли по случаю Дня металлурга. Он выразил признательность за вклад специалистов в развитие промышленного сектора региона и страны в целом, об этом сообщает Минпромторг РТ.

«От всей души поздравляю вас с Днём металлурга! Ваш труд, требующий выносливости и высокой квалификации, — основа промышленной мощи и экономической стабильности Татарстана», — отметил министр. Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и стремлению к развитию отрасль уверенно движется вперёд, внедряя современные технологии и повышая производственные показатели.

Коробченко также напомнил, что металлургические предприятия работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Кукморе. Эти организации снабжают сырьём предприятия оборонной отрасли, играя важную роль в обеспечении национальной безопасности. В завершение министр пожелал металлургам крепкого здоровья, новых успехов в труде и семейного благополучия.

#Минпромторг Татарстана #Олег Коробченко #поздравление
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