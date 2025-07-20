Олег Коробченко поздравил металлургов Татарстана с профессиональным праздником

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Министр промышленности и торговли Республики Татарстан Олег Коробченко обратился с поздравлением к работникам и ветеранам металлургической отрасли по случаю Дня металлурга. Он выразил признательность за вклад специалистов в развитие промышленного сектора региона и страны в целом, об этом сообщает Минпромторг РТ.

«От всей души поздравляю вас с Днём металлурга! Ваш труд, требующий выносливости и высокой квалификации, — основа промышленной мощи и экономической стабильности Татарстана», — отметил министр. Он подчеркнул, что благодаря профессионализму и стремлению к развитию отрасль уверенно движется вперёд, внедряя современные технологии и повышая производственные показатели.

Коробченко также напомнил, что металлургические предприятия работают в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Зеленодольске и Кукморе. Эти организации снабжают сырьём предприятия оборонной отрасли, играя важную роль в обеспечении национальной безопасности. В завершение министр пожелал металлургам крепкого здоровья, новых успехов в труде и семейного благополучия.