Олег Коробченко поздравил энергетиков Татарстана с профессиональным праздником

Заместитель премьер-министра Татарстана – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко поздравил действующих и бывших сотрудников энергетической отрасли Татарстана с профессиональным праздником – Днем энергетика.

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Татарстана! От имени Правительства Республики Татарстан и от себя лично искренне поздравляю с вашим главным профессиональным праздником – Днем энергетика. Желаю вам успешного завершения проектов по развитию, модернизации объектов энергетического комплекса и новых достижений! Плодотворной и безаварийной работы, крепкого здоровья и семейного благополучия!» – сказал Коробченко.

Он отметил, что энергетический комплекс играет важнейшую роль в жизни республики и каждого татарстанца. Она вносит существенный вклад в экономику, в работу промышленных предприятий и социальных объектов, из-за чего труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности.

«Этот год выдался непростым. Но благодаря вашему высокому профессионализму, умению решать нестандартные задачи Татарстан достойно проходит этот период. Применение новейших технологий и лучших разработок позволяет энергосистеме работать чётко и слаженно», – добавил министр промышленности и торговли Татарстана.

Отдельно Коробченко выделил ветеранов отрасли, которые внесли неоценимый вклад в развитие энергетики республики и стали ярким примером для молодых специалистов.