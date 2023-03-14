Олег Коробченко покинул партийное руководство

Полномочия руководителя регионального отделения «Партии Роста» сложил с себя глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко в ходе состоявшегося сегодня партийного собрания.

По словам Коробченко, такой шаг позволит ему больше сосредоточиться на деятельности министерства, которая тесно связана с развитием и поддержкой предпринимательства. Несмотря на уход из руководства регионального отделения «Партии Роста», министр останется членом партии.

«Спустя восемь месяцев с моего назначения министром промышленности и торговли республики все-таки мы приняли решение, что наше региональное отделение партии не может работать без руководителя. Я не успеваю заниматься и партией, и министерством. Поэтому я принял решение о сложении полномочий руководителя отделения партии», — обратился к участникам собрания Олег Коробченко.

Он подчеркнул, что продолжит совместную работу с предпринимательским сообществом республики в качестве руководителя Минпромторга РТ при поддержке руководства Татарстана.

«За прошедшие четыре года мы сделали очень многое, подняли статус предприятий и предпринимательства. Мы создали возможность, направленную на созидание, открытие новых предприятий, появление новых рабочих мест. <…> Руководство республики нас поддерживает, помогает объединению и развитию предпринимательства», — поделился своим пониманием ситуации Коробченко.

Участники собрания в ходе голосования поддержали решение Олега Коробченко, выразив при этом ему признательность за активную работу по продвижению интересов предпринимательства на республиканском уровне.