Олег Коробченко передал в китайский музей 40 экспонатов, посвященных Татарстану

Татарстан передал КНР более 40 экспонатов для размещения в выставочном зале города Чэнду. В церемонии приняли участие глава Минпромторга РТ Олег Коробченко и Генеральный консул Китая в Казани Сян Бо.

В коллекцию вошли мужской, женский татарские национальные костюмы и обувь, национальный музыкальный инструмент курай, татарские национальные украшения и вышивка, тюбетейка, калфак, посуда с национальным орнаментом, а также макеты вертолета МИ-38, КАМАЗа и Казанского Кремля. Все они расположатся в постоянно действующем павильоне, посвященном республике.

Фото: Минпромторг РТ

«Россия и Китай с давних пор — добрые соседи, друзья и братские народы. Я очень рад, что уважаемый Генеральный консул помогает татарстанским предприятиям и республике в целом взаимодействовать с КНР не только в промышленности, но и в других сферах. Несмотря на сложную ситуацию в мире, сегодняшнее мероприятие свидетельствует о том, что мы развиваем нашу кооперацию и в торгово-экономической сфере, и культурной», — отметил Коробченко.

Он напомнил, что в 2021 году Татарстан отмечал пятилетие установления побратимых отношений между Республикой Татарстан и провинцией Сычуань. «Благодаря китайской стороне у нас появилась возможность презентовать культурно-исторические богатства Татарстана в музее данной провинции. Это большая честь для нас, для нашей республики представлять свою культуру в Китае», — добавил министр.

Генеральный консул КНР в Казани господин Сян Бо поблагодарил Коробченко за ценную экспозицию из 40 экспонатов. «Это мероприятие отражает то высокое значение, какое Республика Татарстан придает укреплению дружеского сотрудничества с провинцией Сычуань. Эта провинция считается райским уголком Китая», – заметил господин Сян Бо.