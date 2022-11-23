Коробченко на форуме ГЧП: Еще лет 10 санкций, и все приведем на достойный уровень

В России, в частности в Татарстане, множество проектов от частных компаний и граждан реализуется при поддержке государства. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко на V отраслевом форуме по государственно-частному партнерству.

«Если глубоко смотреть, то у нас огромное количество проектов, где государство участвует в развитии. В том числе и в первую очередь в промышленности. Вообще я всегда всем говорю, что центр вселенной — это промышленность», — заявил Коробченко.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он пояснил, что для развития промышленной индустрии необходимы подготовленные кадры, которым, в свою очередь, нужно создать условия для комфортной жизни.

«От промышленности и детские сады, и школы, и космические корабли, и все остальное. Жилье тоже от промышленности, потому что промышленности нужны люди, а людям нужно жилье. Поэтому даже Министерство строительства отсюда вытекает», — добавил министр.

После вступления спикер поделился успехами Татарстана в данной сфере. Так, промышленное производство в республике за 9 месяцев этого года выросло почти на 9%, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Кроме того, вырос и объем отгруженных товаров производителями Татарстана. Если в прошлом году было отгружено продукции на 2,7 трлн рублей, то в этом уже на 3,3 трлн. Ожидается, что к концу года эта цифра может вырасти до 4,7 трлн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вся промышленность сейчас идет в гору. Еще бы лет 10 таких санкций, и мы все приведем на достойный уровень: станкостроение, автомобилестроение, самолеты у нас будут, и все будет хорошо. Лет 10 бы еще», — сказал Коробченко.

По его словам, сейчас все крупные компании занялись собственными проектами по развитию производств.

«По авиастроению у нас стоит задача к 2027 году собирать по 20 самолетов в год. Сами производители, конечно, чуть-чуть сдерживают планы и говорят, что постараются сделать. Хотя бы 10 самолетов будем делать, но постараемся и 20 сделать», — привел пример министр.

Сам закон о государственно-частном партнерстве, по словам Олега Коробченко, мало подходит для промышленности. Но в то же время сказать, что здесь нет государственного участия тоже неправильно.

Как пример спикер привел сентябрьский запуск промышленной ипотеки, по которой производители могут получить льготные займы на покупку, аренду или строительство производственных помещений.

Закончил свою речь министр словами о том, что государство в любом случае участвует практически во всем жизненном цикле каждого человека.