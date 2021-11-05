Олег Ивенко: «На фестивале Stage Platforma мы покажем 12 премьер»

Казань с 5 по 7 ноября стала площадкой IV Фестиваля современного танца Stage Platforma. Какие хореографы развернут танцевальную битву на сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля, рассказал ИА «Татар-информ» художественный руководитель форума Олег Ивенко.

Олег Ивенко: «Современная хореография свободна от многих оков, в которые заключена хореография классическая, потому она может быть даже более зрелищной»

Фото: ©Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

— Олег, несмотря на пандемию, в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля все-таки состоится Фестиваль Stage Platforma, который любители современного балета ждали без малого два года. Что ждет вашего зрителя на этих выходных?

— Концертная история фестиваля разделилась на два блока. Программа «Ивенко и друзья» 6 ноября будет состоять из номеров классических балетов. Программа гала-концерта 7 ноября – это современный блок.

К первому концертному дню танцовщики театра оперы и балета имени Джалиля готовят па-де-де из различных балетов, партии которых они не исполняют в репертуарной программе театра. Также будет много номеров из спектаклей, которых нет в нашем театре вовсе. По сути, «Ивенко и друзья» – это возможность увидеть своих любимых танцовщиков в непривычных амплуа. А для самих артистов это возможность попробовать себя в чем-то новом.

Зритель увидит па-де-де из балетов «Дон Кихот», «Талисман», «Пламя Парижа», «Спартак». Будут и отдельные номера, и даже премьеры. Программа обещает быть зрелищной.

— Артисты нашего театра готовят программу самостоятельно?

— В процесс завлечены все, так как танец, в первую очередь, это жизнь, это движение, обмен энергией. Несмотря на все трудности, которые подкидывает нам санитарно-эпидемиологическая обстановка в мире, мы хотим донести эту накопившуюся энергию до нашего зрителя. С каждым годом мы стараемся делать наш фестиваль больше, лучше, разнообразнее, интереснее.

В фестивале задействован наш педагогический состав, который помогает в подготовке каждого номера, за что я безмерно благодарен. Я также должен выразить слова огромной благодарности художественному руководителю балета театра Владимиру Яковлеву и нашему директору Рауфалю Мухаметзянову, которые всецело нас поддерживают и направляют.

«В процесс завлечены все, так как танец, в первую очередь, это жизнь, это движение, обмен энергией» Фото: © Рамис Назмиев, vk.com, предоставлено пресс-службой фестиваля Stage Platforma

Для нас важно показывать качественный продукт. Нам дают возможность выступать на ведущей танцевальной площадке России, и мы не можем ударить в грязь лицом.

— 7 ноября на сцену выйдет настоящая плеяда мастеров современного танца. Как удалось собрать звездный состав?

— Гости действительно звездные. Было бы трудно всех собрать, если бы меня не связывали с каждым из них профессиональные и теплые дружеские отношения.

Это и солисты Мариинского театра Анастасия Матвиенко, Александр Сергеев, Илья Живой, Владимир Варнава, премьер Государственного балета Берлина Дину Тамазлакару, солист Театра балета Бориса Эйфмана Олег Габышев, солисты Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Елена Соломянко и Иннокентий Юлдашев, хореограф Александр Могилев (Москва), Марсель и Мария Нуриевы (Казань) и другие.

Программа концерта выстроена так, что первое отделение начнется с неоклассических номеров. Они как бы подготовят наших зрителей к настоящей бомбе, которая разорвется во втором отделении.

Здесь звезды вечера покажут номера в стиле контемпорари и модерна, а само отделение станет настоящей битвой хореографов, так как свои работы представят лучшие из лучших.

На сцене театра развернут 12 премьер! Для всей нашей команды это настоящий вызов.

«Первое отделение начнется с неоклассических номеров. Они как бы подготовят наших зрителей к настоящей бомбе» Фото: © Рамис Назмиев, vk.com, предоставлено пресс-службой фестиваля Stage Platforma

— В нашу прошлую встречу вы говорили о том, что готовите полноценный спектакль, который будет представлен во втором отделении гала-концерта…

— Готовили, но к сожалению, ковидная история подпортила наши планы. Музыкальная часть спектакля уже написана – за нее взялся Эльмир Низамов. В рамках этого проекта он еще раз доказал, что может работать во многих направлениях. Здесь он отошел от стандартов татарской эстрады и сделал «киношную» историю.

Хореографию ставит Олег Габышев. Это пока вся информация, которой я могу поделиться на сегодняшний день. Однозначно, спектакль будет показан в рамках Stage Platforma следующего года, а пока мы думаем о возможности его премьеры в Берлине.

«Нашей целью было дать шанс молодым татарстанским хореографам проявить себя»

— В рамках программы фестиваля этого года впервые проводится конкурс хореографов. Кто смог принять участие в проекте?

— Конкурс хореографов, как и сам фестиваль, мы проводим при поддержке Министерства культуры РТ. Нашей целью было дать шанс молодым татарстанским хореографам проявить себя. Те, кто займут второе и третье места получат доступ на все мастер-классы, которые пройдут в рамках фестиваля. Победитель же конкурсной истории сможет представить свою работу на гала-концерте в Татарском театре оперы и балета имени Джалиля.

Звезды вечера покажут номера в стиле контемпорари и модерна Фото: © Рамис Назмиев, vk.com, предоставлено пресс-службой фестиваля Stage Platforma

Надо сказать, что попасть на сцену нашего театра невероятно сложно, потому считаю эту возможность мощным подспорьем в профессиональном росте хореографа. А получить консультацию от ведущих танцовщиков и хореографов нашей страны, таких как Александр Могилев, Владимир Варнава, Илья Живой, Олег Габышев, Алессандро Каггеджи, Марсель Нуриев,– это настоящее чудо. Многие из них дают мастер-классы крайне редко, и как правило, занятия проходят в столице. По сути, победители пройдут интенсивный курс по «прокачке» своих навыков.

— Кто оценивал работы татарстанских хореографов?

— Признаться, отбор был жесточайший, так как оценочную комиссию составили Кирилл Тимаев, Марсель Нуриев и Алессандро Каггеджи.

Приняли около 40 заявок. Ну а кто явился лучшим хореографом – зритель узнает уже на гала-концерте.

— Каковы критерии оценки номеров?

— Мы оцениваем саму задумку, ее воплощение и, конечно же, хореографию. Нам не столько важно, насколько чисто исполнен номер, сколько важна его подача.

Удивительно, но среди заявок очень мало сольных номеров, в основном хореографы ставят дуэты.

— Не хотелось ли масштабировать конкурс и сделать его не региональным, а, скажем, всероссийским?

— Когда мы заявили о конкурсе, к нам сталопоступать большое количество заявок из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы поняли, что не сможем в столь короткий срок отсмотреть всех кандидатов, так как, помимо всего прочего, у членов жюри плотный рабочий график. И все-таки главный акцент мы делаем на концертную программу.

Потому решили в пилотном режиме сделать региональную историю. Но мы видим, что проект востребован, так что в следующем году конкурс приобретет всероссийский характер.

«В основе всего должна быть академическая выучка. Без нее современный балет заведомо провален» Фото: © Рамис Назмиев, vk.com, предоставлено пресс-службой фестиваля Stage Platforma

«Если хореограф не имеет образования, лично для меня, он – закрытая дверь»

— При формировании Фестиваля StagePlatforma оглядываетесь ли вы на опыт других проектов?

— В России существует ежегодный Международный фестиваль балета Dance Open, который представляет как классические, так и современные направления. Диана Вишнева много лет делает Международный фестиваль современной хореографии Context. Для меня эти проекты являются примерами, на которые мы стараемся ровняться.

Кстати, с Дианой Вишневой мы возможно посотрудничаем, но пока я не хотел бы раскрывать всех секретов.

— Широкая образовательная программа, приглашение ведущих хореографов, представление разнообразных направлений: складывается ощущение, что фестиваль как бы подготавливает зрителя к появлению в Татарстане театра современного танца…

— Было бы здорово, если в Казани нечто подобное сформировалось. На такой площадке можно было бы создавать невероятные постановки и грандиозные шоу. Современная хореография свободна от многих оков, в которые заключена хореография классическая, потому она может быть даже более зрелищной.

Но нельзя забывать, что в основе всего должна быть академическая выучка. Без нее современный балет заведомо провален. Если хореограф не имеет образования, лично для меня, он – закрытая дверь. Нужно понимать, что балет – это тонкое, элитарное искусство, и любитель никогда не сделает его так, как это сделает профессионал. Это касается и танцовщиков: из человека, который академически выучен, можно слепить все что угодно.

«Балет – это тонкое, элитарное искусство, и любитель никогда не сделает его так, как это сделает профессионал» Фото: © Рамис Назмиев, vk.com, предоставлено пресс-службой фестиваля Stage Platforma

— Как обстоят дела по линии сотрудничества с Международным концертным агентством BerinIglesias Art?

— Мы готовили спектакль, который планировали представить в декабре этого года. Опять-таки планы порушились из-за пандемии. Спектакль будет, но его премьера отложилась на неопределенный срок.

Могу поделиться с вами еще одним секретом – ждите новое кино с моим участием. Все подробности вы узнаете в ближайшем будущем.

— Каких еще интересных коллабораций, проектов ждать татарстанцам?

— Благодаря моему участию в юбилейном концерте Анны Нетребко, у меня завязались новые контакты. Мы пообщались с Джонни, Филиппом Киркоровым и, конечно же, с самой Анной Нетребко. Посмотрим, что из этого может получиться.

К примеру, сейчас в стенах Театра оперы и балета Джалиля мы записываем клип на произведение, которое исполняет Анна Нетребко: тот самый номер, который я представлял на юбилейном вечере.

— С таким большим количеством проектов и задумок, остается ли время на поддержание вашей школы Ballet Room?

— Остается, правда не так много, как хотелось бы. Сейчас в стенах школы мы заново запускаем направление «модерн», продолжаем развивать боди-балет, стретчинг.

В планах открыть филиал, в котором будем учить зумбе, танго и другим танцевальным направлениям.