Олег Иванов рассказал о возможности перехода Даку в «Зенит»

Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов после торжественной церемонии открытия нового манежа на базе казанского клуба рассказал о ситуации вокруг Мирлинда Даку, которого сватают в питерский «Зенит». Он сказал, что официально ни о каких решения в команде не сообщали.

«Даку ни с кем не прощался. Пока все знаю только из прессы. Но я уже в том возрасте, когда без официального объявления ты во что-то не веришь. Способен ли он заиграть в "Зените"? Он заиграет в любой команде. Важно попасть к своему тренеру. Но думаю, что Даку в любой российской команде способен приносить пользу», – приводит слова Иванова «ТИ-Спорт».

– В прошлом сезоне обсуждалось, что вы можете войти в штаб «Рубина». А в этом году с вами с самым первым подписали контракт игрока.

– Если взять уже предыдущий сезон и этот – то я сыграл больше. Наверное, это сыграло свою роль. Еще могу приносить какую-то пользу.

– У вас нет перенасыщения футболом?

– Я не знаю, как это возможно вообще пресытиться футболом. Матчи могу не смотреть, но я просто не понимаю самой фразы «устать от футбола». Вообще удивляет, когда профессиональный футболист может так сказать. Вот, например, идешь ты где то и к тебе прикатывается мяч – ты же его подхватишь, и не просто обратно отдашь, а как-то по-особенному подыграешь, набьешь. Это и есть удовольствие от футбола. Может быть, это люди, которые по 20 раз выиграли чемпионство, все на планете выиграли такое могут утверждать и могут устать. Но невозможно устать от того, что ты любишь, – цитирует слова Иванова «ТИ-Спорт».

Также капитан «Рубина» поделился эмоциями от открытия манежа на территории базы «Рубина». И о новых стройках для его команды. На этом месте возводится новый комплекс для проживания, а также двухэтажное общежитие.