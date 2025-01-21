Олег Иванов рассказал о возможном завершении карьеры

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился, что морально готов завершить карьеру и пойти учиться на тренера.

По словам Иванова, он был готов завершить карьеру и в 35 лет, но продолжил играть, так как были предложения.

«Но предложения есть — я играю. Будут еще — продолжу играть. Нет — пойду учиться на тренера. Мне это интересно», – поделился Олег.

Также полузащитник рассказал, что «Рубин» пока не предлагал ему новый контракт.

«Пока таких разговоров не было», – передает слова Иванова «РБ-Спорт».

Напомним, Олег Иванов играет за «Рубин» с лета 2022 года. Всего за казанский клуб он провел 58 встреч. В августе игроку исполнится 39 лет.

«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8 месте в таблице с 26 очками. Первая игра коллектива Рашида Рахимова в рамках чемпионата России состоится 1 марта с «Ахматом» на выезде.