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Олег Иванов рассказал о возможном завершении карьеры
Полузащитник «Рубина» Олег Иванов поделился, что морально готов завершить карьеру и пойти учиться на тренера.
По словам Иванова, он был готов завершить карьеру и в 35 лет, но продолжил играть, так как были предложения.
«Но предложения есть — я играю. Будут еще — продолжу играть. Нет — пойду учиться на тренера. Мне это интересно», – поделился Олег.
Также полузащитник рассказал, что «Рубин» пока не предлагал ему новый контракт.
«Пока таких разговоров не было», – передает слова Иванова «РБ-Спорт».
Напомним, Олег Иванов играет за «Рубин» с лета 2022 года. Всего за казанский клуб он провел 58 встреч. В августе игроку исполнится 39 лет.
«Рубин» завершил первую часть РПЛ на 8 месте в таблице с 26 очками. Первая игра коллектива Рашида Рахимова в рамках чемпионата России состоится 1 марта с «Ахматом» на выезде.
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