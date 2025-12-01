news_header_top
Олег Иванов рассказал о главных недостатках в игре «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов в беседе с «Советским спортом» рассказал о главных преимуществах и недостатках в игре казанской команды.

«Если брать последние матчи, то я могу отметить хорошую дисциплину в обороне. Кто-то скажет, что мы мало пропускаем, но при этом забиваем тоже мало. Вот это основной минус, наверное. Что касается Даку, он в порядке. Если он ещё пять-шесть своих забьёт, то снова будет на прежнем уровне», – сказал Иванов.

Перед заключительным туром в преддверии зимней паузы в РПЛ «Рубин» располагается на седьмом месте в таблице.

