Григорьев призвал консультироваться с жителями при благоустройстве территории

Общение с жителями сельских поселений при подготовке плана территории и благоустройства каких-либо пространств считается наиболее эффективным в сравнении с другими территориями. Об этом заявил глава Института пространственного планирования РТ Олег Григорьев на региональном дне форума «Малая родина – сила России».

«По нашему опыту можем сказать, что самая ценная работа с населением происходит в сельских поселениях», – сказал Григорьев.

По его словам, качественный план развития той или иной территории практически невозможно создать без консультации с жителями этой территории.

«С ними наиболее эффективная работа по пониманию того, что нужно этой территории и какие задачи нужно решить», – подчеркнул директор Института пространственного планирования РТ.

Он также добавил, что такой подход формирует пул активных жителей села, которые и в дальнейшем помогают с планировкой и благоустройством территории.