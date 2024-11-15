Олег Григорьев: Казанские пригороды – это огромный ресурс для развития города

Олег Григорьев

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пригороды Казани являются огромным территориальным ресурсом для развития города. Такое мнение в рамках Международного форума «Ребус–2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» выразил директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев.

«Маятниковая миграция, которую мы видим по данным сотовых операторов, она примерно равнозначна. Примерно 90 тысяч человек у нас приезжает в Казань с территории окружающей и порядка 80 тысяч едут в направлении районов на те предприятия, которые уже сегодня размещаются на приказанской территории. Поэтому примерно равновесное отношение Казани и пригородов в части обмена людскими, инженерными и территориальными ресурсами. Казанские пригороды — это огромный территориальный ресурс для развития города», - сказал Григорьев.

Он также отметил, что пригороды выступают одними из главных доноров для Казани в части размещения нового жилья, особенно индивидуального (ИЖС). Столица Татарстана же помогает им в отношении инженерной инфраструктуры.

«В отношении инженерной инфраструктуры Казань – донор для ближайшего окружения. И в части водоснабжения, и водоотведения для населения ближайших территорий», - заключил он.

Напомним, Международный форум «Ребус–2024. Агломерации: Опыт. Возможности. Вызовы» стартовал 13 ноября. В нем приняли участие Раис РТ Рустам Минниханов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Никита Стасишин, губернатор Кировской области Александр Соколов и другие.

Участие в форуме принимают представители 23 стран, в том числе Китая, Саудовской Аравии, Бразилии, Катара, а также 60 субъектов РФ. Мероприятие проходит в формате рабочих сессий и дискуссий. Запланирована также встреча спикеров с преподавателями и студентами Казанского государственного архитектурно-строительного университета.

«Ребус-2024» проходит на одной площадке с российско-китайским форумом «РОСТКИ».