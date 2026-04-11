Олег Газманов поприветствовал пришедших на форум «Мост Москва – Татарстан» на татарском

Народный артист РФ Олег Газманов поприветствовал пришедших на 11-й по счету Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» на татарском языке.

Ведущая напомнила, что на 9-м форуме артист пообещал посетить мероприятие еще раз и поздороваться с гостями на татарском языке. «Исәнмесез», – сказал после этого Газманов.

Певец обратил внимание на душевный характер мероприятия. «Вот это не протокол – видно, что люди искренне говорят», – подчеркнул он, пообещав посещать форум и в будущем, а также обязательно выучить еще несколько фраз на татарском.

Вышедший одновременно с Олегом Газмановым на сцену заслуженный артист Татарстана и народный артист Башкортостана Радик Юльякшин (Элвин Грей) рассказал, как начал помогать участникам специальной военной операции.

После этого артисты вместе исполнили посвященную бойцам спецоперации песню «Звездочка в стакане».

11-й Молодежный форум «Мост Москва – Татарстан» проходит на площадке Финансового университета при Правительстве РФ. В его работе принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. Ведущие мероприятия –Максим Шарафутдинов и Ксения Седунова.