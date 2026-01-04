Олег Браташ официально возглавил «Адмирал»

Фото: hclada.ru

Хоккейный клуб «Адмирал» официально назначил Олега Браташа новым главным тренером команды. Соглашение со специалистом подписано до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Браташ в игровой карьере выступал на позиции вратаря, становился чемпионом СССР и России, признавался лучшим вратарем сезона и участвовал в престижных международных матчах, включая Суперсерию-1990.

В качестве тренера он добился значительных успехов, работая с молодежными командами. В его активе победа в Кубке Харламова, бронза МХЛ, а также серебряные и бронзовые награды молодежных чемпионатов мира. С 2016 года Браташ возглавлял олимпийскую сборную России.

В первом сезоне после возвращения в КХЛ тольяттинской «Лады» вывел команду в Кубок Гагарина. Однако на следующий сезон был вынужден подать в отставку, поскольку в клубе начались перестроения и пересмотр финансирования.