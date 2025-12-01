news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 1 декабря 2025 09:28

Олег Афанасьев назначен руководителем аппарата гендиректора «КАМАЗа»

Читайте нас в
Телеграм
Олег Афанасьев назначен руководителем аппарата гендиректора «КАМАЗа»
Фото: телеграм-канал ПАО "КАМАЗ"

«КАМАЗ» объявил о кадровых изменениях в аппарате генерального директора. Решением генерального директора автогиганта Сергея Когогина руководителем аппарата назначен Олег Афанасьев, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы предприятия.

Олег Петрович Афанасьев имеет обширный опыт работы в сфере коммуникаций и связей с общественностью. Он – выпускник Казанского суворовского училища, а также Гуманитарной академии Вооруженных Сил Российской Федерации.

Карьеру начинал в печатных изданиях и в пресс-службе Министерства обороны РФ.

С 2000 года Афанасьев прошел школу пиара и маркетинговых коммуникаций в крупных российских компаниях оборонно-промышленного комплекса, микроэлектроники и альтернативной энергетики.

С марта 2009 года Олег Петрович работает в ПАО «КАМАЗ», где занимал должности директора департамента по связям с общественностью и руководителя пресс-службы. Под его руководством компания активно укрепляла коммуникации с общественностью и СМИ, реализовывала крупные проекты корпоративного пиара и формировала положительный имидж предприятия как в России, так и за ее пределами.

Исполняющим обязанности руководителя пресс-службы ПАО «КАМАЗ» назначен Марат Ягудин, ранее занимавший должность заместителя Афанасьева.

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

На прошлой неделе должность руководителя аппарата гендиректора «КАМАЗа» покинул Илья Зуев. Здесь он проработал меньше полугода.

по теме Помощник мэра Челнов перешел на новую должность – на автогигант «КАМАЗ»
по теме «Многому научили»: Илья Зуев поблагодарил коллег перед уходом из мэрии Челнов
«Многому научили»: Илья Зуев поблагодарил коллег перед уходом из мэрии Челнов
#ПАО КАМАЗ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

Рустам Минниханов встретился с эмиром Катара в Дохе

30 ноября 2025
Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

Минниханов поздравил подписчиц в соцсетях с Днем матери: «Спасибо вам за все!»

30 ноября 2025