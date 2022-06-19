Олаф Шольц поддержал политику Ангелы Меркель в отношении России

Канцлер Германии Олаф Шольц высоко оценил курс, которого придерживалась Ангела Меркель в отношении России. Об этом пишет издание Die Welt.

«Я на стороне своего предшественника и не вижу причин сомневаться в ее решениях, — сказал Шольц. — Политика мирного сосуществования никогда не может быть ошибочной».

По его словам, он также поддерживал решение своего предшественника выступить против вступления Украины в НАТО в 2018 году. Шольц подчеркнул, что любая страна, желающая вступить в альянс, должна соответствовать всем критериям.

Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает правильным решение, принятое 4 года назад. Тогда она отрицательно отнеслась к инициативе вступления Украины в Североатлантический альянс, сообщает РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».