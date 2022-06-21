Олаф Шольц: Экономика ФРГ болезненно переносит антироссийские санкции

Экономика Германии тяжело переносит санкции, введенные в отношении России, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, рестрикции сказываются как в целом на государстве, так и на отдельных компаниях, передает ТАСС.

«Мы работаем против России с помощью беспрецедентно жестких санкций, которые работают. Да, они болезненны и для нас, для наших компаний. Но они верны», — подчеркнул канцлер ФРГ, добавив, что свобода имеет свою цену, которую Берлин готов заплатить.

Шольц также резко отверг критику за медленные поставки вооружения Украине, подчеркнув, что если Германия поставляет современнейшее вооружение, то украинские солдаты должны быть хорошо подготовлены. Киевские власти он обвинил в «недооценке сложности вопроса».

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране нужно все оружие, которое она просит, а не то, что ей дают.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.