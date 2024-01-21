Генконсул КНР в Казани принял участие в мероприятии к 100-летию со дня смерти Ленина

Сегодня в Казани прошли мероприятия, приуроченные к 100-летию со дня смерти Владимира Ленина. Так, в Доме-музее Ленина состоялись митинг, а также церемония возложения венков к его памятнику. Участниками мероприятий стали Генеральный Консул КНР в Казани Сян Бо, а также координатор фракции КПРФ в Госсовете РТ Фадбир Сафин.

«Наша задача сегодня, коммунистов, — пропагандировать идеи Ленина. Мы должны четко понимать, что идеи социализма жили, живут и будут жить вечно», — подчеркнул депутат.



Как заметил Генконсул КНР, идеи Ленина имеют большое значение для Китая, его продвижения и модернизации. Консульство поддерживает тесные связи с домом-музеем в Казани, создание которого важно «для развития дружбы между народами».

Научный сотрудник Дома-музея В. И. Ленина Татьяна Козлова добавила, что идеи Ленина о создании общества, основанного на принципах социальной справедливости, оказали значительное влияние на мировую политику. Более того, они живы до сих пор, особенно в тех странах, которые держатся принципа коммунизма — Лаос, Вьетнам, Северная Корея и других.

В завершение мероприятия прошла церемония вручения партийного билета студенту КФУ Камилю Идрисову. Координатор фракции КПРФ в Государственном Совете Татарстана подчеркнул, что это событие имеет символическое значение, так как Владимир Ильич тоже был студентом этого вуза.



Кроме того, в Доме-музее открылась мини-выставка, посвященная Ленину. До 27 января все желающие смогут увидеть один из первых памятников вождя мирового пролетариата, созданный советским скульптором Николаем Шильниковым в 1925 году, макет Мавзолея, фотографии и документа, связанные с революционером.

«Со дня смерти этого выдающегося человека прошел целый век, а след, который он оставил в истории, до сих пор пылает на весь мир! — сказала заведующая Домом-музеем В.И. Ленина Татьяна Басова. — Он оставил грандиозное наследие, которое и сегодня продолжает будоражить, волновать, вызывать уважение или неприятие. Наши мероприятия — это и дань памяти, и попытка осознать его роль в развитии мира и России, а самое главное — мы хотим познакомить людей с Лениным и семьей Ульяновых».

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»