Октябрь 2024 года оказался в Татарстане самым худшим по числу ипотечных сделок

В октябре количество выданных ипотечных кредитов в Татарстане оказалось в 2,3 раза меньше, чем годом ранее, — 3,5 тыс. против 7,9 тыс., следует из данных Центрального банка РФ. В целом за десять месяцев этого года в республике выдали 42,5 тыс. ипотечных кредитов. Больше всего ипотек татарстанцы взяли в июне, когда было объявлено о завершении программы господдержки (льготной ипотеки под 8%, — прим. Т-и) — 7,8 тыс.

Татарстанские эксперты описывают ситуацию на рынке недвижимости как «очень сложную». Еще пару лет назад 70–75% всех сделок с «первичкой» и «вторичкой» закрывались с привлечением ипотечных кредитов. Сейчас эта цифра упала до 10–15%.

«Спрос крайне низкий, сделок в ближайшем будущем будет очень мало. Год нам предстоит тяжелый как минимум до лета. Можно сказать, что в некоторые месяцы мы увидим небольшое повышение спроса, но это будет зависеть от лимитов [по действующим льготным программам]. В октябре, например, было немного больше сделок, потому что лимиты как раз были. В ноябре их уже меньше, потому что всё закончилось. Если говорить в целом, то ничего хорошего на рынке пока ждать не стоит», — отметил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» вице-президент Гильдии риелторов РТ, управляющий партнер агентства «БЕСТ-недвижимость Казань» Андрей Савельев.

Подробнее о ситуации на рынке недвижимости за десять месяцев этого года читайте в материале «Спрос крайне низкий»: высокие ипотечные ставки обвалили рынок жилья в Татарстане.