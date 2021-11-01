Оксфордский словарь назвал вакцину самым популярным словом 2021 года

«Вакцина» была выбрана Оксфордским словарем английского языка в качестве слова года. Специалисты отмечают, что оно стало самым употребляемым в 2021 году, сообщает РИА Новости.

«Вакцина» (vax) — наше слово 2021 года. Когда наши лексикографы начали изучать данные корпуса английского языка, быстро выяснилось, что «вакцина» (vax) — особо выдающееся слово," — говорится в сообщении ученых-лингвистов, следящих за изменением британского словаря.

Отмечается, что до эпидемии коронавируса это слово использовалось довольно редко, а к сентябрю 2021 года — в 72 раза чаще, чем в то же время в 2020 году.

В прошлом году было проблематично определиться с кандидатом на звание «Слово года для Оксфордского словаря». В результате наиболее популярными стали коронавирус и названия других явлений, характерных для эпидемии: локдаун, социальное дистанцирование, furlough (компенсация зарплат оставшимся без работы из-за кризиса коронавируса) и аббревиатура WFH (work from home — работа из дома).