Оксана Самойлова впервые рассказала о мыслях о самоубийстве

Оксана Самойлова 4 октября опубликовала видеообращение, в котором впервые рассказала о мыслях о самоубийстве на фоне проблем с личными аккаунтами и попыток их взлома. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Блогерша сообщила, что неизвестные распространили ее номер телефона, после чего начались проблемы с доступом к аккаунтам. По ее словам, затем возникли сложности с WhatsApp*: она не исключила, что мессенджер взломали или заблокировали. На протяжении недели, как рассказала Самойлова, неизвестные пытались получить доступ к ее Instagram*, Телеграм, WhatsApp*, электронной почте и TikTok.

Самойлова предположила, что попытки взлома могут продолжиться. При этом она не стала связывать произошедшее с конкретными людьми.

В своем обращении блогерша также рассказала, что многие спрашивают ее, как она справляется с происходящим. По словам Самойловой, она оказалась перед выбором между жизнью в постоянном страхе и самоубийством.

Она объяснила, что не выбирает второй вариант не потому, что считает себя сильной, а потому, что у нее четверо детей.

Ситуация с аккаунтами Самойловой произошла на фоне событий вокруг ее бывшего мужа Дениса Устименко-Вайнштейна, известного как рэпер Джиган. Ранее в СМИ появилась версия о том, что музыкант якобы устроил «игру GTA» в реальной жизни, поставив под угрозу безопасность собственных детей. После этого его экстренно вывезли в Израиль. При этом доказательств этой версии, как отмечается в исходном материале, немного.

После произошедшего Самойлова осталась в России. Ранее она дала интервью Ксении Собчак, а затем рассказала о попытках получить доступ к ее аккаунтам. Автор исходного материала предположил, что атаки могут быть связаны с попытками злоумышленников заработать на доступе к популярным страницам: только в Instagram* у Самойловой около 16 млн подписчиков.

*Meta Platforms, которой принадлежат WhatsApp и Instagram, признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.