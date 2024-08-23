Оксана Лут назвала Татарстан Меккой сельского хозяйства России

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут назвала Татарстан «Меккой сельского хозяйства» не только Приволжского федерального округа, но и всей России. Об этом глава Минсельхоза заявила журналистам на первом Всероссийском форуме селекционеров и семеноводов «Русское поле-2024» в Казани.

«На протяжении многих последних лет идет постоянное увеличение объемов производства по всем направлениям. На растениеводство, конечно, оказывает влияние погода. Есть определенные зоны, связанные с рискованным земледелием», — сказала Лут.

Министр добавила, что засуха «накрывает» Татарстан последние несколько лет, но тем не менее в регионе планомерно увеличивается производство базовых культур.

«Нужно смотреть более правильно на севооборот, менять его в зерновых и технических культурах, чтобы увеличивать объёмы производства в связи с изменениями климатических условий», — отметила она.

Лут подчеркнула, что в отрасли животноводства Татарстан — главный центр производства молока в Поволжье. По ее словам, в республике каждый год увеличиваются объёмы производства молока, запускаются новые промышленные проекты.

«И мы ожидаем от Татарстана вклада в наш план по объёму производства молока к 2030 году, который должен составить 39 млн тонн. Здесь у нас отдельное направление с республикой именно по этому сектору», — заметила спикер.

Кроме того, в Татарстане с каждым годом высокими темпами растет переработка собственного сырья. Перерабатывается также сырье других регионов, продолжила глава Минсельхоза.

Упомянула она и об экспортном потенциале республики. «Это один из немногих регионов, который продолжает увеличивать рост экспорта. У нас в этом году сложная ситуация по экспорту. Мы увеличивается по тоннажу и снижаемся по цене, потому что достаточно низкие мировые цены. Но тем не менее Татарстану в этом году удается увеличиваться как по тоннажу, так и по деньгам», — констатировала министр.

По ее мнению, экспортный потенциал Татарстана поможет нарастить объем отгрузки продукции АПК за рубеж в 1,5 раза к 2030 году до уровня более 55 млрд долларов.