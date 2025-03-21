Оксана Федорова завершила казанскую часть своего фестиваля гала-концертом

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Сегодня в Казани, в Культурном центре имени А. С. Пушкина, прошел благотворительный гала-концерт «Музыкальное путешествие. Посвящение Мусоргскому и Римскому-Корсакову». Это событие стало ярким завершением казанской части фестиваля «Моя Россия: музыкальное путешествие», который реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Столица Татарстана стала пятым городом, принявшим музыкальный марафон, который стартовал в октябре 2024 года в Пскове и завершится в июне 2025 года в Кисловодске. Открытие фестиваля состоялось 19 марта в формате показа фильма «Музыкальное путешествие по Москве» в кинотеатре «Мир». Картину представила сама Оксана Федорова. Второй день фестиваля был посвящен юным музыкантам. Мастер-класс по вокалу прошел в концертном зале детской школы искусств №2.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Казань, действительно, нас поразила своей красотой, многогранностью и многонациональностью. Наш проект посвящен в первую очередь классике, но именно в Казани мы обновили программу и включили исполнение национальных произведений, потому что невозможно было обойти стороной такой огромный культурный пласт», –заметила директор благотворительного фонда Татьяна Иванова.

Участниками гала-концерта стали сама Оксана Федорова и солист Большого театра России Александр Полковников. К вечеру также присоединились юные музыканты Татарстана, победители всероссийских и международных конкурсов: Александр Кузьмин и Умар Бикбаев (последний сыграл известный «Полет шмеля» Римского-Корсакова). «В каждый гала-концерт мы добавляем выступление талантливых детишек, для них это безумный опыт и эмоции, но они, конечно же, всегда стремятся выйти на сцену с мастерами вокального исполнения» – пояснила Оксана Фёдорова

Программа включала арии и дуэты из опер «Снегурочка» и «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» и «Борис Годунов» М. П. Мусоргского.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Этот проект я придумала после пандемии, когда для фонда наступило сложное время. Тогда у нас появилась возможность оценить то, куда мы идем и что нужно лично мне. Я очень люблю детей, люблю путешествовать, безумно люблю музыку, и мне хотелось все эти ипостаси соединить в одно. Таким образом у нас родился этот проект, который смог соединить в себе всё это! Я всегда открыта новым знакомствам и новым территориям. Каждый регион нашей страны богат своим культурным наследием и своими невероятными талантами» – сказала «Татар-информу» создатель фестиваля, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Концерт является благотворительным и открыт для свободного посещения.

«Вокалом я занимаюсь уже пять лет, но первые два года были посвящены эстраде и хоровому пению. Сейчас я уже третий год занимаюсь академическим вокалом. В рамках этого мероприятия я уже успел получить специальный приз в номинации «Великий Пушкин». Сегодня я исполняю произведение «Звонче жаворонка пенье…» (композиция Римского-Корсакова на стихи А. К. Толстого – прим. Т-и), это невероятно душевная композиция. Если честно, легкое волнение перед выступлением у меня есть, но в связи с частыми выступлениями у меня совсем начинает пропадать чувство страха перед сценой», – поделился перед выступлением ученик центра искусств «Шарм» Александр Кузьмин.

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

«Для нас, конечно же, очень почетно, что наш культурный центр принимает сегодня на своей сцене гала-концерт очень важного фестиваля с серьезным названием. Главное, что этот фестиваль направлен на сохранение нашей русской культуры – это благородное дело», – отметила директор центра имени Пушкина Галина Елистратова.

Фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие» объединяет восемь городов России. Псков, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Курск, Тверь и Кисловодск станут точками большого музыкального путешествия, в рамках которого в каждом городе в течение трех дней будут проводиться кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи и концерты. Особое внимание будет уделено талантливым музыкантам, которые делают свои первые профессиональные шаги – для них фестиваль станет важной платформой для самореализации. Одна из ключевых задач мероприятия: объединять города и регионы через культурный обмен, сотрудничество в сфере популяризации музыкального наследия и поддержки юных талантов. Организуют форум Благотворительный фонд Оксаны Федоровой и Президентский фонд культурных инициатив.