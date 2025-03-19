Оксана Федорова привезла в Казань фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Мисс Вселенная и заслуженная артистка России Оксана Федорова и ее команда привезли в Казань Всероссийский фестиваль «Моя Россия: музыкальное путешествие». Он стартует сегодня и до 21 марта представит череду событий – кинопоказ, творческие встречи и мастер-классы, концерт с участием юных талантов Татарстана и музыкальный вечер от уже состоявшихся артистов российской сцены. Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.

Известная телеведущая – художественный руководитель фестиваля, который организует созданный ею же фонд при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наш проект начинался как музыкальная инициатива показать все богатство музыкальной культуры нашей страны и какое огромное количество юных талантов растет в самых разных городах, начиная от столиц, заканчивая небольшими городками. В 2025 году наш фестиваль практически полностью посвящен 185-летию Петра Ильича Чайковского, потому что этот композитор проходит через всю музыкальную программу, музыкальную историю нашей страны», – рассказала на пресс-конференции в «Татар-информе» директор благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова.

Казань – уже пятый город, в котором пройдет фестиваль. Первым стал родной для Оксаны Федоровой Псков, откуда в октябре прошлого года стартовала череда подобных мероприятий. Затем они прошли в Санкт-Петербурге, Москве и Уфе. Даты проведения фестиваля в Казани приурочили к годовщинам рождения великих русских композиторов – Николая Римского-Корсакова (18 марта 1844) и Модеста Мусоргского (21 марта 1839).

Откроет фестиваль сегодня, 19 марта, кинопоказ фильма «Музыкальное путешествие по Москве» в кинотеатре «Мир». Начало сеанса – 17.00. Бесплатный билет при наличии свободных мест можно получить в кассе театра.

Именно со съемок подобных фильмов о музыкальной истории страны в 2021 году и начинался фестиваль. Премьеру для казанской публики представит Оксана Федорова. К слову, всего инициаторы проекта сняли уже 20 подобных фильмов.

«Второй день фестиваля откроется 20 марта и будет полностью посвящен детям. Проводить мы его будет в Детской школе искусств №2, где пройдут творческая встреча, вокальный мастер-класс для детей от солиста Большого театра России Александра Полковникова. В 18.30 этот день завершится концертом “Юные таланты Татарстана”. В этом концерте примут участие музыканты из региона и, конечно, в рамках культурного обмена победители нашего ежегодного конкурса из Санкт-Петербурга и Набережных Челнов», – рассказала Оксана Федорова.

Для участия в этом концерте в Казань, как выяснил «Татар-информ», приедет из Санкт-Петербурга, победительница 2024 года в номинации «Вокал 15-18 лет», ученица Санкт-Петербургского музыкального училища имени Римского-Корсакова Ольга Звягина. Воспитанница Народной артистки РСФСР, солистки Михайловского театра Нины Романовой исполнит песню Марфы из оперы «Хованщина».

21 марта фестиваль завершит в Культурном центре имени Пушкина благотворительный гала-концерт. Федорова, Полковников и юные стипендиаты фонда исполнят произведения Римского-Корсакова, Мусоргского, Чайковского и Рахманинова. В программе, например, несколько романсов и арий из опер «Снегурочка» и «Царская невеста», арии и дуэты из опер «Хованщина», «Сорочинская ярмарка» и «Борис Годунов». Посетить концерт можно по предварительной регистрации.

«Также в нашем концерте примут участие два замечательных юных музыканта из Казани. Наш трехкратный победитель конкурса Александр Кузьмин и великолепный баянист Умар Бикбаев», – обратила внимание Оксана Федорова.

Александру Кузьмину 10 лет. Программа его выступления будет иной, чем он представил на конкурс. Умару Бикбаеву 14 лет, его пригласили в программу концерта по рекомендации музыкальных педагогов Казани – без участия в конкурсе.

«Саша Кузьмин будет участником сразу двух концертов – и концерта “Юные таланты Татарстана”, и гала-концерта. Очень важно, когда на одной сцене встречаются и уже профессиональные артисты, и артисты, которые только-только начинают свой творческий путь. Свое волнение, когда ребенок вышел на одну сцену с солистом Мариинского тетра или Большого театра, он уже не забудет никогда. Это как рубикон, который он перешел. Саша исполнит в одном концерте фольклорное произведение, в другом – произведение на музыку Римского-Корсакова. Умар Бикбаев на баяне совершенно фантастические вещи выдает. Он нас поразил своими одновременно гармонией и виртуозностью», – рассказала Иванова.

Фестиваль, обратил внимание замминистра культуры РТ Дамир Натфуллин, начался в непростое время – когда пандемия коронавируса еще не завершилась. Сейчас фестиваль предполагает живое общение, позволяющее обмениваться участникам опытом, получать профессиональные рекомендации. Для Татарстана, подчеркнул Натфуллин, 2025 год особый в музыкальном контексте – в декабре исполнится 125 лет со дня рождения основоположника татарской музыки Салиха Сайдашева.

«Благодарность Фонду поддержки культурных инициатив. Все мероприятия, которые организуются по этому гранту, безвозмездны – причина не посетить эти мероприятия отсутствует», – подчеркнул Натфуллин.

Завершится марафон фестивалей «Моя Россия: музыкальное путешествие» в июне в Кисловодске.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»